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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب "المصريين": القمة العربية الطارئة رسالة للعالم بالرفض الجماعي لمخطط التهجير

المستشار حسين أبو العطا
المستشار حسين أبو العطا
حسن رضوان

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن استضافة مصر للقمة العربية الطارئة المقرر لها يوم 27 من الشهر الجاري، بحضور قادة وزعماء الدول العربية، يستهدف لم الشمل العربي وتعزيز التضامن العربي في مواجهة أهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتمثلة في خطة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر والأردن، فضلًا عن صياغة رؤية استراتيجية موحدة تجاه القضايا المصيرية، التي تهدد بدورها أمن واستقرار المنطقة؛ وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تظل القضية المركزية للأمة العربية.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان اليوم الأحد، أن استضافة مصر لهذه القمة الطارئة يؤكد على دورها المحوري والمؤثر في توحيد الموقف العربي للدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ فضلًا عن مواجهة مخططات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، التي لن تسمح بها مصر أو الدول العربية، لما تُمثله من تهديد خطير على المنطقة العربية بأسرها، وسيُدخل المنطقة في دوامة من الصراعات والاضطرابات.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن انعقاد القمة يستهدف بما لا يدع مجالا للشك التأكيد على رفض أي محاولات من شأنها تجاوز الحقوق الفلسطينية المشروعة، والعمل على تعزيز الجهود العربية والدولية لإحياء عملية السلام العادلة والشاملة ووضع استراتيجيات عربية مشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ومواجهة أي محاولات لزعزعة أمن الدول العربية أو التدخل في شئونها الداخلية.

وأكد أن دعوة مصر لهذه القمة رسالة للعالم أجمع برفض جميع الدول العربية مخطط تهجير الفلسطينيين، الذي دعا له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضلًا عن توجيه رسالة مفادها توحيد وتكاتف الدول العربية في مواجهة مثل هذه المخططات الخبيثة التي تستهدف زعزعة استقرار المنطقة وإحداث اضطرابات لا يُحمد عقباها.

وأوضح أن الدول العربية أثبتت أنها على قلب رجل واحد في مواجهة الخطط الصهيونية الأمريكية، منوهًا بأن هذا المخطط وحد الأمة العربية وأعطى درسًا قويًا لدونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الأمن القومي العربي خط أحمر لن يُسمح بالمساس به بأي حال من الأحوال.

الرئيس الأمريكي حزب المصريين تحالف الأحزاب المصرية مستشار حسين أبو العطا قمة العربية الطارئة

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