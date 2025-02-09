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رأس الحكمة| آلآف فرص العمل تنتظر المصريين .. وطفرة تنموية في الساحل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رأس الحكمة| آلآف فرص العمل تنتظر المصريين .. وطفرة تنموية في الساحل

رأس الحكمة آلآف فرص العمل تنتظر المصريين .. وطفرة بـ الساحل
رأس الحكمة آلآف فرص العمل تنتظر المصريين .. وطفرة بـ الساحل
قسم الأخبار

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مُدن القابضة"، وبيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مُدن القابضة"؛ لاستعراض مُستجدات المخطط الرئيسي لمدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي الغربي.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مُدن القابضة" والوفد المرافق له، مُعربًا عن تقديره للجهود المُكثّفة من قِبل الجانب الإماراتي بهدف سرعة الانتهاء من المخطط الرئيسي لمدينة "رأس الحكمة" في الموعد المُحدد.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مخطط مدينة "رأس الحكمة" سيُمثل طفرة عمرانية هائلة في منطقة الساحل الشمالي الغربي، وسيكون فرصة جيدة للغاية أمام الشركات المصرية في المجالات المختلفة، إلى جانب قدرته على توفير آلاف فرص العمل للمصريين خلال مراحل المشروع.


وأشار رئيس الوزراء إلى حرصه على متابعة تنفيذ مدينة "رأس الحكمة" مع مجموعة "مُدن القابضة" وفقًا للتوقيتات المُحددة، مؤكدًا دعمه الكامل لأي إجراءات من شأنها تسريع وتيرة تنفيذ المشروع.

وأعرب جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مُدن القابضة" عن شكره لرئيس الوزراء على دعمه المستمر للمشروع وحرصه على إنجاز خطة المشروع في توقيتاتها المُحددة.

وقال "الزعابي" إن مجموعة "مُدن القابضة" حققت تقدمًا كبيرًا في تصميم المخطط الرئيسي لمدينة "رأس الحكمة" منذ شهر أكتوبر 2024، مؤكدًا أن المشروع سيشهد تعاونًا كبيرًا بين القطاع الخاص المصري والإماراتي، ويشمل ذلك شركات المقاولات والتطوير العقاري، وغيرها من الشركات في المجالات المختلفة، فضلًا عن توفير الآلآف من فرص العمل للمصريين.

واستعرض جاسم الزعابي ملامح المخطط الرئيسي لمشروع مدينة "رأس الحكمة"، معربًا عن تطلعه إلى التعاون مع الشركات المصرية لتنفيذ المشروع بدرجة عالية من الجودة والكفاءة تماثل أعلى المعايير العالمية.

الساحل الشمالي رئيس الوزراء رأس الحكمة

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