التعادل 2-2 يحسم مواجهة هولشتاين كيل وبوخوم بالدوري الألماني

انتهت مواجهة هولشتاين كيل أمام بوخوم بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب هولشتاين كيل.

بدأ أصحاب الأرض المباراة بقوة، حيث افتتح ستيفن سكرزبيسكي التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء، ليمنح فريقه التقدم، لكن بوخوم نجح في قلب الطاولة خلال الشوط الأول، حيث أحرز مايرون بوادو هدفين متتاليين في الدقيقتين 37 و39، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتفوق الضيوف بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، تمكن هولشتاين كيل من إدراك التعادل سريعًا عبر لاعبه ديفيد زيك الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 50، لتنتهي المباراة بتقاسم الفريقين النقاط.

وبهذه النتيجة، رفع هولشتاين كيل رصيده إلى 13 نقطة، ليبقى في المركز السابع عشر (قبل الأخير) في جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما ظل بوخوم في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 11 نقطة.