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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

في 48 ساعة فقط| 5 علاجات بسيطة لتخفيف الألم الرقبة

الألم الرقبة
الألم الرقبة
هاجر هانئ

آلام الرقبة أو العنق مشكلة شائعة، تصيب ملايين الأشخاص كل عام،  في أغلب الأحيان يمكن علاج تيبس الرقبة المصحوب بالألم والالتهاب في المنزل باستخدام كمادات الثلج أو الحرارة، وتمارين التمدد الخفيفة وتمارين تدوير الرقبة ومع ذلك، يجب أن تكون حذرًا في كل ذلك، كما يجب عليك دائمًا إبلاغ طبيبك.


نصائح لتخفيف آلام عنق الرقبة


آلام عنق الرقبة هي الحالة الأكثر إرهاقًا وصعوبة والتي تتداخل مع عملك وأنشطتك اليومية في بعض الأحيان، تجعل الأعراض من الصعب للغاية عليك الحصول على نوم جيد ليلاً.


آلام الرقبة، وهو الألم الذي يصيب العمود الفقري أو حوله أسفل الرأس، ويشعر به المريض غالبًا في الرقبة أو منطقة الرقبة الجذرية، ويمتد أحيانًا وينتشر إلى الذراعين أو الكتفين. ووفقًا للخبراء، يمكن أن يكون الألم حادًا - يستمر من أيام إلى ستة أسابيع - أو حتى مزمنًا - يستمر لأكثر من ثلاثة أشهر، نظرًا لأن آلام الرقبة تتداخل مع أنشطتك اليومية وتقلل من جودة حياتك، فمن الأفضل علاجها في أقرب وقت ممكن، تتضمن بعض الطرق السهلة للقيام بذلك ما يلي:


-العلاج بالحرارة والبرودة
يقول الأطباء إن وضع كمادات ساخنة أو باردة على المنطقة المصابة يساعد بشكل كبير في تقليل الالتهاب وتخفيف توتر العضلات، ورغم أن الكمادات الساخنة مفيدة، إلا أنه لا يجب عليك وضعها بدون وصفة طبية، حيث قد تصاب العضلة أحيانًا بالتهاب أكثر بسبب الحرارة.
يوصى عادةً باستخدام الكمادات الباردة في أول 48 ساعة من الألم الحاد، في حين قد تكون الحرارة مفيدة للحالات المزمنة.


-تمرين تدوير الرقبة
عند الجلوس لفترة طويلة، قد تشعر بتشنج في رقبتك، لذا حاول تدوير رقبتك أربع إلى خمس مرات في حركة 360 درجة، كرر ذلك كل ساعة إلى ساعتين، ثلاث مرات على الأقل يوميًا للحصول على راحة سريعة ودائمة.


-التمدد
لا يعمل التمدد على تخفيف الألم والتصلب فحسب، بل يمنع أيضًا تكرار التهاب عنق الرقبة في المستقبل. ومع ذلك، يقترح الأطباء أنه من المهم التمدد بلطف وببطء، مع التأكد من أنك تستنشق الهواء وزفيره دائمًا بشكل كامل.
لا تقم بحركات مفاجئة أو التمدد بشكل مفرط، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإصابة.
غالبًا ما تكون التمارين التي تخفف آلام الرقبة وتيبسها سهلة ويمكن القيام بها في المنزل أو على مكتبك. ومع ذلك، تأكد من التحدث مع طبيب أو معالج فيزيائي حول إنشاء روتين قابل للإدارة يناسبك.


تتضمن التمددات المستخدمة عادةً للمساعدة في علاج تصلب الرقبة ما يلي:
دحرج كتفيك للخلف ثم للأمام في شكل دائرة
الضغط على لوحي كتفك معًا برفق، مع الحفاظ على الوضع لبضع ثوانٍ، ثم تكرار ذلك
قم بتحريك رأسك ببطء من جانب إلى آخر، بقدر ما هو مريح


الوخز بالإبر
من بين العلاجات البديلة، يعتبر الوخز بالإبر من العلاجات الشعبية والفعالة للغاية، ووفقًا للخبراء، فإن هذه الممارسة تتضمن إدخال الإبر في نقاط ضغط محددة في جسمك لتخفيف التوتر والألم، إنه شكل من أشكال الطب الصيني التقليدي الذي يُمارس منذ آلاف السنين!
إنه يعمل على مبدأ تحفيز مسكنات الألم الطبيعية في جسمك، مما يخلق تأثيرًا وهميًا.


بالإضافة إلى ممارسة التمارين السريعة لتخفيف آلام عنق الرقبة، من المهم أيضًا أن تكون منتظمًا في ممارسة التمارين الرياضية حتى لا تواجه أي مشكلة من هذا القبيل في المستقبل.
تساعدك التمارين الرياضية على الحفاظ على لياقتك وصحتك مع منع الإصابة والألم بسبب ضعف العضلات في رقبتك أو حتى تخفيف التوتر الناتج عن الإجهاد.


المصدر: timesnownews
 

آلام الرقبة علاج تيبس الرقبة تدوير الرقبة

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