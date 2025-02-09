مراد مكرم: علاقتي بالتلاجة تغيرت.. واحتجت 11 عامًا للحصول على دور مهم

كشف الفنان والإعلامي مراد مكرم عن رحلته في عالم التمثيل، مشيرًا إلى أنه بدأ مشواره عام 2005، لكنه استغرق 11 عامًا حتى حصل على دور مؤثر في مسيرته الفنية.

وتحدث مكرم خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc، عن حبه للطعام وكيف تغيرت علاقته به بعد رحلته في فقدان الوزن، قائلًا: "كنت أتعامل مع الثلاجة وكأنها صديق مقرب، أفتحها وأتحدث إليها وأتناول الطعام بكثرة، خاصة عندما أشعر بالحزن، لكن الآن أصبحت غريبًا عنها".

وأضاف: "لا أحب الأكل البارد، ولم أعد أفتح الثلاجة إلا عندما أكون متأكدًا مما سأخذه، خاصة إذا كانت حماتي موجودة، لأنها دائمًا تملؤها بما لذ وطاب".

وأوضح مكرم أنه يفضل الأطعمة الصحية، قائلًا: "لا أحب الأكلات الحارة أو الحلوة بشكل مفرط، لكنني أعلم أن السمسم المستخدم في صناعة الطحينة مفيد جدًا، وكذلك العسل الأسود له فوائد عديدة".

واختتم حديثه برسالة لمتابعيه، مؤكدًا أهمية الحفاظ على نمط حياة صحي، قائلًا: "استمتعوا بحياتكم، لكن بدون أن تؤثر العادات الغذائية على صحتكم".