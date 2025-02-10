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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: محمد شوقي مدير الكرة بالأهلي.. ويجلس على الدكة من المباراة المقبلة

محمد شوقي
محمد شوقي
رباب الهواري

أكد الإعلامي أمير هشام، أن قرار اختيار محمد شوقي للعمل كنائب للمدير الرياضي لشئون الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صائب للغاية، كونه نجمًا كبيرًا ومدربًا مميزًا، كما أن له تاريخ كبير داخل القلعة الحمراء، وهو اسم مُقنع للغاية وقريب جدًا من الجيل الحالي وكلهم يعرفونه جيدًا.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "قرار تعيين شوقي مميز، وجاء متأخرًا للغاية، لكن تعيينه جاء لعدة أسباب أهمها رغبة محمد رمضان في الابتعاد عن منصب المدير الرياضي بالكامل، ولكن الخطيب كان يرفض مطلقًا، وعاد رمضان وطلب منه التفرغ للمنصب الحالي، وأن يكون هناك سياسات عامة لإدارة القطاع، وتعيين مساعدين معه، ويجلس على الدكة، ولا يقال أنه مدير للكرة، مع التفرغ لباقي الأمور الآخرى مثل الاكاديميات وقطاع الناشئين".

وأضاف: "المنافسة كانت بين محمد شوقي ووليد سليمان، وفي النهاية تم الاستقرار على الأول في المنصب الحالي وهو يمتلك المقومات الشخصية التي تساعده على النجاح، ومن المباراة المقبلة سيكون موجودًا على دكة البدلاء، وسيحصل على صلاحيات كبيرة جدًا، وتم التنسيق مع مارسيل كولر، والذي كان يرفض وجود تعديلات حاليا، لكنه في النهاية رضخ لقرار إدارة النادي، لأنه بعيدًا عن الجوانب الفنية، والإدارة لها الأحقية في إصدار القرارات التي تخص الجوانب الإدارية للفريق".

وواصل: "المسمى الوظيفي للكابتن محمد شوقي، كان لابد أن يتم إضافة (مدير الكرة) بجانب نائب للمدير الرياضي لشئون الفريق الأول، قد يكون مسئولي الأهلي لا يريدون الاعلان عن المسمى الوظيفي كاملًا، لكن على الجميع أن يعتبر شوقي هو مدير الكرة الحالي وسيتواجد في المباريات المقبلة بدءا من غزل المحلة".

وليد سليمان محمد شوقي مدير الكرة كولر النادي الاهلي

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