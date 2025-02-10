لماذا لم تظهر تايلور سويفت في عرض سوبر بول رغم العروض المتكررة؟

على الرغم من كونها واحدة من أكبر نجوم الموسيقى في العالم، لم تؤدِّ تايلور سويفت في العرض الشهير لسوبر بول حتى الآن، على الرغم من التقارير التي تؤكد تلقيها عروضًا للظهور في الحدث على مدار السنوات الماضية.

وفي 9 فبراير 2025، ستكون سويفت حاضرة في سوبر بول LIX، ولكن ليس على المسرح، بل في المدرجات لتشجيع كندريك لامار وSZA، اللذين سيقدمان العرض خلال الاستراحة بين الشوطين، بالإضافة إلى دعم حبيبها ترافيس كيلسي وفريقه كانساس سيتي تشيفز ضد فيلادلفيا إيجلز.

يبدو غياب سويفت عن المسرح أمرًا غير متوقع، خاصة مع كون سوبر بول الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة في الولايات المتحدة، ولكن هناك أسباب منطقية لذلك:

1. الجدول الزمني المزدحم:

• في 2024، لم تكن مشاركة سويفت في الحدث منطقية، حيث كانت قد بدأت للتو الجزء الثاني من جولتها الضخمة Eras Tour.

• ورغم أنها استطاعت السفر من اليابان إلى لاس فيغاس بعد أربع ليالٍ متتالية من العروض لتشجيع كيلسي، فإن نقل فريقها المسرحي والتجهيزات الضخمة المطلوبة للعرض كان سيكون تحديًا كبيرًا.

2. أولوياتها الفنية:

• قد يكون عدم مشاركتها أيضًا خيارًا استراتيجيًا، حيث تفضل سويفت الحفاظ على التحكم الإبداعي الكامل في عروضها، وهو أمر قد يكون صعبًا في حدث مثل سوبر بول، الذي تضع رابطة NFL ومنتجو الحدث قيودًا عليه.

3. شائعات لم تتحقق:

• حتى اللحظات الأخيرة من سوبر بول 2024، كانت هناك تكهنات بأنها ستنضم إلى أشر، الذي كان نجم العرض الرئيسي، لكن ذلك لم يحدث.



حتى الآن، لم تؤكد سويفت أي خطط مستقبلية، لكن مشاركتها تبدو حتمية في مرحلة ما، خاصة إذا ما وجدت الجدول الزمني المناسب لهذا الحدث الضخم.