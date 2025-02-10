فيلم Anora يحصد الجائزة الكبرى في نقابة المنتجين الأمريكية

أضافت جوائز نقابة المنتجين الأمريكية (PGA) مزيدًا من الوضوح إلى سباق الأوسكار المقبل بعد حفلها الذي أُقيم أمس، حيث كرّمت بعض الأعمال بينما تجاهلت أخرى،وجاء أبرز تتويج في الحفل بمنح فيلم Anora الجائزة الكبرى، إلى جانب فوز مخرجه شون بيكر بجائزة النقابة.

أبرز الفائزين في جوائز نقابة المنتجين الأمريكية 2025

جوائز السينما

• أفضل فيلم: Anora

• أفضل فيلم رسوم متحركة: The Wild Robot من إنتاج دريم ووركس، مما أكسبه زخمًا في موسم الجوائز.

• أفضل فيلم وثائقي: Super/Man: The Christopher Reeve Story، رغم عدم وصوله إلى القائمة المختصرة لجوائز الأوسكار.

جوائز التلفزيون

• أفضل مسلسل كوميدي: Hacks، الذي واصل أداءه القوي بعد فوزه في جوائز اختيار النقاد.

• أفضل مسلسل محدود: Baby Reindeer من إنتاج نتفليكس، وفاز بجائزة ديفيد إل وولبر.

• أفضل برنامج ترفيهي مباشر / منوعات: Saturday Night Live.

• أفضل برنامج ألعاب ومسابقات: The Traitors.

جوائز PGA كمؤشر للأوسكار

تُعد جوائز نقابة المنتجين الأمريكية مؤشرًا قويًا على نجاح الأفلام في جوائز الأوسكار، خاصة في فئة أفضل فيلم. منذ أن وسّعت الأكاديمية قائمة المرشحين في 2009، تحوّل ثمانية من كل عشرة مرشحين في PGA إلى ترشيحات أوسكار في المتوسط.

الحرائق

بسبب حرائق الغابات المدمرة في جنوب كاليفورنيا، تم تمديد مواعيد التصويت لكل من PGA والأوسكار، حيث أجلت النقابة إعلان ترشيحاتها من 10 إلى 13 يناير، بينما أرجأت الأكاديمية إعلان ترشيحات الأوسكار من 17 إلى 23 يناير.

