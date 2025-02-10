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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يوجه وزير الخزانة الأمريكي بوقف إصدار العملات المعدنية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال"، إنه وجه وزير الخزانة، سكوت بيسنت، بوقف إصدار العملات المعدنية.

وأضاف: "ظلت الولايات المتحدة تصدر عملات معدنية لفترة طويلة للغاية، وكانت تكلفنا حرفياً أكثر من 2 سنت".

وأضاف أن "هذا إسراف شديد! لذلك أصدرت تعليماتي إلى وزير الخزانة بالتوقف عن إنتاج عملات معدنية جديدة. فلنتخلص من الإسراف في ميزانية دولتنا العظيمة، حتى ولو كان ذلك بسنت واحد فى كل مرة".

وكلف ترامب الملياردير إيلون ماسك، الذي يقول البيت الأبيض إنه موظف حكومي خاص، بقيادة جهد لتقليص حجم القوى العاملة بالحكومة الاتحادية.

وفي إطار هذه المبادرة، سعى مساعدو ماسك إلى الوصول إلى معلومات سرية بأنظمة الكمبيوتر في وكالات حكومية مختلفة.

إلى ذلك، يعتزم إيلون ماسك الحصول على حق القراءة والاطلاع على نظام المحاسبة المركزي التابع للحكومة، حسبما أفادت "بلومبرج"، رغم إصدار  قاضٍ فيدرالي أمراً يمنع المعينين السياسيين والموظفين الحكوميين من الوصول إلى المعلومات الحساسة والسرية لوزارة الخزانة بشكل مؤقت.

يأتي قرار ماسك، بعد أن رفع 19 محامياً عاماً دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية، الجمعة، زاعمين أن قطب التكنولوجيا وموظفيه في وزارة الكفاءة الحكومية ليس لديهم سلطة الوصول إلى بيانات وزارة الخزانة التي تتضمن أرقام الضمان الاجتماعي للأميركيين وغيرها من المعلومات المالية السرية.

ودفع ذلك قاضٍ فيدرالي إلى إصدار أمر يمنع المعينين السياسيين، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في وزارة كفاءة الحكومة من الوصول إلى المعلومات الحساسة والسرية لوزارة الخزانة.

وأصدرت القاضية الأميركية، كولين كولار كوتيلي، أمراً تقييدياً مؤقتاً، الخميس، قائلة إن "اثنين فقط من موظفي الوزارة التابعة لماسك يمكنهم الوصول إلى المدفوعات، وعلى أساس القراءة فقط".

وتُستخدم بيانات النظام، لبناء الميزانية العمومية للبلاد، ولكنها تعالج أيضاً المعلومات المصرفية من الوكالات وبنك الاحتياطي الفيدرالي، لكن الأمر مختلف عن أنظمة الصرف التي كانت فرق وزارة الكفاءة قد تمكنت من الوصول إليها سابقاً. 

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