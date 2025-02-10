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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد سليمان: أتمني تقديم شخصية النابلسي.. وأخوض الماراثون الرمضاني بـ حسبة عمري

محمد سليمان
محمد سليمان
أحمد البهى

كشف الفنان محمد سليمان عن أسرار رحلته الفنية ورؤيته لأعماله المقبلة، وذلك في لقاء خاص مع برنامج لمن يهمه الفن تقديم الإعلامية أميرة نور على نغم إف إم .

وقال محمد سليمان: “أي دور بعمله باخده من منطقة الواقع، وبحاول تكون انفعالاتي حقيقية من واقع حياتي الشخصية، لأن حياتي سلسلة متصلة الحلقات، كل حاجة بتسلم اللي بعدها”.

وأشار إلى أن التمثيل لم يكن ضمن أحلامه في البداية، مضيفا: “عمرى ما فكرت إني هبقى ممثل، بس كان فيه إشارات بتقول إن فيا حاجة تخليني أنفع أبقى ممثل”.

وأضاف أن بدايته الفنية كانت في فيلم 7 ورقات كوتشينة مع المخرج شريف صبري.

وعلق سليمان على أهمية الدراسة للفنان، قائلاً: “كل موهبة محتاجة دراسة، لأن الموهبة لوحدها مش كفاية. لازم الفنان يبقى مثقف ويقرأ كتير.”

أعرب عن فخره بالمشاركة في مسلسل الحشاشين، قائلاً: “اتشرفت بالعمل مع المخرج بيتر ميمي والنجم كريم عبد العزيز، والعمل ده يعتبر نجمة على صدر مصر.”

وكشف عن أمنيته بتقديم شخصيتي الفنان عبد السلام النابلسي والفنان منير مراد في عمل فني.

وتحدث سليمان عن مسلسل وبينا معاد، مؤكداً أنه من الأعمال القريبة إلى قلبه، حيث قال: “مفاتيح دوري في المسلسل كانوا بناتي، والشخصية كانت ملفتة للنظر جدا.”

وأضاف: “أنا أب حنين بس شديد في نفس الوقت، لأن بخاف أوي على بناتي، ولما سلمت بناتي لعرسانهم عيطت جامد.”

واختتم سليمان حديثه بالإعلان عن تحضيره لمسلسل حسبة عمري المقرر عرضه في رمضان المقبل، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور.

محمد سليمان الفنان محمد سليمان عبد السلام النابلسي

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