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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

علي الحجار بساقية الصاوي 26 فبراير لإحياء حفل غنائي

علي الحجار
علي الحجار
أحمد البهى

يستعد الفنان علي الحجار لإحياء حفل غنائي ضخم بساقية الصاوي ، بمنطقة الزمالك ، وذلك يوم 26 من فبراير الجاري .

وذلك تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو يقيم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم إحتفالية عيد الحب والتي من المقرر أن يحييها الفنان القدير علي الحجار 20 فبراير الجاري.


تأتي هذه الإحتفالية في إطار توجيهات وزير الثقافة بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

ويقدم علي الحجار خلال الإحتفالية مجموعة من أفضل الاغنيات المحببة لدى الجمهور والعاشق للفن الهادف.

الجدير بالذكر أن الفنان القدير علي الحجار كان نجم إحتفالية إنتصارات أكتوبر المجيدة الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم وقدم باقة من أجمل أغانيه.

كما أن علي الحجار قد أحيا إحتفالية اليوبيل الذهبي لإنتصارات أكتوبر بمسرح السامر وكان الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية في ذلك الوقت.

ساقية الصاوي علي الحجار الفنان علي الحجار

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