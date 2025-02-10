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دخول 167 شاحنة مساعدات من بينها 19 شاحنة وقود إلى غزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دخول 167 شاحنة مساعدات من بينها 19 شاحنة وقود إلى غزة

شاحنة مساعدات
شاحنة مساعدات
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأنه تم دخول 167 شاحنة مساعدات من بينها 19 شاحنة وقود إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم اليوم وحتى الآن تمهيدا لدخولها قطاع غزة.

والتقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مساء الأحد ٩ فبراير، مع السناتور الديمقراطي "كريس فان هولن" عضو لجنتي العلاقات الخارجية والاعتمادات بمجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك في مستهل زيارته إلى واشنطن.


وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء تناول سبل دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، حيث استعرض الوزير عبد العاطى الجهود الحثيثة التى تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، منوها إلى ما تشكله الشراكة المصرية - الأمريكية والتعاون المشترك من ركائز أساسية فى سبيل دعم هذه الجهود.


وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حوارا مطولا وتبادلا للرؤى بشأن مستجدات الأوضاع على صعيد القضية الفلسطينية، حيث أبرز الوزير عبد العاطى جهود مصر فى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وضمان استدامته، ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة مكثفة ومتسارعة، فضلا عن ضرورة البدء فى عملية التعافى المبكر، وإزالة الركام، وإعادة الإعمار ضمن إطار زمني محدد، وبدون خروج الفلسطينيين من ارضهم التي يتمسكون بها، مشددا على التوافق العربى الكامل على مسألة رفض تهجير الفلسطينيين.


وأكد الوزير عبد العاطى على أهمية ايجاد أفق سياسى للقضية الفلسطينية، يسفر عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وتمتع الشعب الفلسطينى بحق تقرير المصير.


 

قطاع غزة غزة شاحنة مساعدات

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