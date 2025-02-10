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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نادر السيد ردا على أيمن عباس: تجديد زيزو لن يؤثر عى أوضة اللبس

زيزو
زيزو
عمرو الحلواني

رد  نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق وعضو اللجنة الاستشارية بالزمالك، على تصريحات أيمن ممدوح عباس، بشأن تجديد عقد أحمد سيد زيزو نجم الفريق.

وقال نادر السيد، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: طلبات زيزو المالية ليست كبيرة، وفي رأيي أنه كان الأفضل أن يستفيد الزمالك ماليا من زيزو ، لكن وجهة نظر الإدارة كان الإبقاء عليه من أجل الاستفادة الفنية.

وتابع نادر السيد: هناك لاعبين أقل من زيزو فنيا ونعطيهم قيمة مالية كبيرة، ولماذا نُعطي دائما أرقاما كبيرة للاعبين ليسوا مميزين ولا نمنحها للاعبين المصريين المميزين.

وواصل نجم الزمالك تصريحاته: البعض يتحدث عن مشكلات في غرفة خلع الملابس إذا جدد زيزو برقم كبير، لكن لا أرى ذلك، لأنه من الطبيعي أن يكون هناك تفاوت بين اللاعبين.

واختتم نادر السيد: تصريحات أيمن ممدوح عباس عن زيزو هي رأي شخصي له، ومجلس الإدارة هو من يُدير في النهاية.

الزمالك زيزو نادر السيد

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