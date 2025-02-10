نادر السيد منتقدا التخبط الإداري في الزمالك: أتمنى وجود خطط ورؤى ثابتة

انتقد نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق وعضو اللجنة الاستشارية بالزمالك، فكرة اعتماد القلعة البيضاء على اللجان والمحبين في الإدارة.

وقال نادر السيد، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: لابد أن تكون هناك هيكلة في جميع قطاعات نادي الزمالك، ومسألة اللجان الحالية لا يُمكن أن تستمر، كما أنه لا يتولى فقط مجالس الإدارات جميع الملفات.

وتابع نادر السيد: دور مجالس الإدارة هو وضع الخطط، ويكون هناك من يُنفذ هذه الأمور، لأن مجلس الإدارة ليس تنفيذيا ولا يُمكن محاسبته، وكذلك اللجان الاستشارية التي تأتي بأدور كمحبين.

وأكمل: لست ضد تواجد لجان من المحبين، لكن الأهم أن تكون هناك ثوابت إدارية ورؤى ثابتة ومستمرة، وليست لجان مؤقتة لإنقاذ موقف مؤقت.

واختتم : لا أمتلك معلومة عن أي تعاقدات مع اللاعبين المصريين ودورنا كان اختيار اللاعبين الأجانب فقط، وكان هدفنا ضم صفقتين أو 3 حال رفع اسم ميشالاك، والنادي هو من تعاقد محمود جهاد وأحمد حسام.