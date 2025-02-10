استمرار غياب وسام أبو علي .. جراديشار يقود هجوم الأهلي أمام غزل المحلة

استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، على استمرار السلوفينى جراديشار فى قيادة هجوم الفريق فى التشكيل الأساسى فى مباراة غزل المحلة غدًا «الثلاثاء» بـ الدورى بعد تأكد غياب وسام أبو علي.

وكان جراديشار، قد شارك أساسيًا فى مباراة الأهلى الأخيرة أمام الفريق البترولى بتروجت، والتى فاز بها «المارد الأحمر» بهدفين مقابل هدف، ونجح فى تسجيل هدف.

موعد مباراة الأهلي أمام غزل المحلة فى الدوري الممتاز

مباراة الأهلى وغزل المحلة تقام فى السابعة مساء غدٍ الثلاثاء باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة ببطولة الدوري المصري.

القناة الناقلة للمباراة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وغزل المحلة بالدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.