قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبدالمحسن سلامة: برنامجي الانتخابي على مقعد نقيب الصحفيين يعتمد على 3 محاور
الرئيس السيسي يترأس أعمال قمة لجنة رؤساء دول وحكومات "النيباد"
بعيدا عن مصر والأردن| ثلاث دول أخرى فكر فيها ترامب لتهجير سكان غزة.. تعرف عليها
موعد أول يوم رمضان 2025 السبت أم الأحد؟ دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح
سر خطير لا يعرفه الكثير.. تأجير شقتك يقودك إلى السجن سنة في هذه الحالة
انهيار أسرة الشاب أحمد مرجان نجل صاحب مطعم مأكولات في جنازة شعبية بشوارع المحلة|صور
رئيس الوزراء يُتابع خطة توفير احتياجات الطاقة خلال فصل الصيف المقبل
مدبولي يتابع مع رئيس البورصة جهود تطوير سوق الأوراق المالية
وصف الصفقة بالاستسلام.. وزير مالية الاحتلال يطالب بعودة العدوان على غزة وتنفيذ خطة ترامب
مصر تكتسح الكاميرون بمستهل مشوارها في بطولة أفريقيا للريشة الطائرة
دعاء الليلة 12 من شهر شعبان .. 11 كلمة تزوجك بمن تحب ردده الآن
ماذا يحدث عند شرب ماء مقروء عليه القرآن؟ اتبع هذه الطريقة للشفاء العاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وكيل الأزهر يستقبل حاكم ولاية بينانج بماليزيا لبحث سبل التعاون المشترك

وكيل الأزهر يستقبل حاكم ولاية بينانج بماليزيا لبحث سبل التعاون المشترك
وكيل الأزهر يستقبل حاكم ولاية بينانج بماليزيا لبحث سبل التعاون المشترك
محمد شحتة

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أحمد فوزي عبدالرازق، حاكم ولاية بينانج بماليزيا، ووفدا مرافقا له، اليوم الاثنين، بمشيخة الأزهر، لبحث سبل التعاون المشترك في المجالين الدعوي والتعليمي.

وقال وكيل الأزهر إن أبناء ماليزيا لهم مكانة خاصة، فهم متميزون وحريصون على تلقي العلم بالأزهر، ولا تخلو قائمة المتفوقين من جامعة الأزهر منهم، مبينا أنه ينتسب ما يقارب من خمسة آلاف طالب ماليزي في مراحل التعليم الأزهري المختلفة، ويلقون عناية كبيرة من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مضيفا أن الأزهر منبر للوسطية والاعتدال وهو قائم على حفظ اللغة العربية، لذا نحن دائما نحرص على تزويد طلابنا بهذا المنهج الوسطي؛ لتحصينهم من الأفكار المتطرفة وليكونوا خير ناصح ومعلم في بلادهم، فهم سفراء الأزهر خارج مصر، ونحرص على ترسيخ قيم الحوار وقبول الآخر، لضمان عالم آمن ومستقر، موضحا أن الأزهر بابه مفتوح ويرحب بالتعاون مع الجميع ما دام يخدم الإنسانية.

وأوضح الدكتور الضويني، أن الأزهر منذ السابع من أكتوبر وله مواقف قوية في الدفاع عن غزة وأهل فلسطين، مشددا على أن أي مقترح لتهجيرهم هو مرفوض من الدولة المصرية ومن الأزهر الشريف، فأرض غزة لأهل فلسطين ولن نرضى بإبعادهم عن أرضهم بأي شكل، مؤكدا أن شيخ الأزهر شدد على ألا يكون هناك كيل بمكيالين تجاه هذا الشعب الذي نال ويلات كيان لا يعرف إلا منطق القوة، مطالبا بقيام الجميع بمسؤولياته لرفع الحصار عن أهل غزة والكف عن تدمير منازلهم وإعطائهم حقوقهم في إقامة وطنهم دون أن يشاركهم فيه أحد.

من جانبه أعرب السيد/ أحمد فوزي عبدالرازق، حاكم ولاية بينانج بماليزيا، عن تقدير بلاده للأزهر وإمامه الأكبر في جهوده المتواصلة لدعم الأمة الإسلامية والقضايا الإنسانية، مبينا أن الأزهر هو البيت الذي يسعى إليه طلاب ماليزيا وهو اختيارهم الأول، ونحن نعمل على استثمارهم في بلادنا لما يحملونه من منهج وسطي مستنير بعيد كل البعد عن الغلو او التشدد، مشيدا بموقف الأزهر والدولة المصرية في التصدي لتهجير أهل غزة، متمنيا مواصلة الضغط على المجتمع الدولي ليقدم دعما حقيقيا لهذا الشعب الذي ذاق ويلات الإبادة الجماعية، مؤكدا أن قرار الرئيس الأمريكي ترامب هو قرار  أحادي غير مدروس وجائر وغير مقبول من الجميع.

وكيل الأزهر شيخ الأزهر الوافدين ماليزيا طلاب الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة ووقف عمل البنوك.. موعد إجازة شم النسيم 2025

تعطيل الدراسة والبنوك.. موعد إجازة شم النسيم 2025

وزير التربية والتعليم

هل تقرر رفع الغياب في المدارس خلال شهر رمضان؟ توضيح عاجل الآن

إنجي مراد

وفاة مولود إنجي مراد بعد ساعات من رحيلها

الاغتسال

حكم تأخير الغسل من الجنابة بسبب برودة الجو

. الفنان عبد العزيز مخيون يدفع دية شاب دهسه نجله

‎ عبد العزيز مخيون يتصالح مع أسرة شاب دهسه ابنه في البحيرة| صور

مشغولات ذهبية

استقرار أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

انهيار أسرة الشاب المتوفي

انهيار أسرة الشاب أحمد مرجان نجل صاحب مطعم مأكولات في جنازة شعبية بشوارع المحلة|صور

شيخ الأزهر

طفلة تسأل شيخ الأزهر: صديقتي أجمل مني وأغيرُ منها.. فهل هذا حسد؟ الإمام الأكبر يجيب

ترشيحاتنا

جانب من الزيارة

قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في العراق.. لهذا السبب

جانب من الفاعليات

رئيس جامعة القاهرة يفتتح أعمال صيانة وتطوير مدينة الطلبة بالشيخ زايد

جانب من الفاعليات

اتحاد طلاب عين شمس ينظم برامج تدريبية تعليمية

بالصور

التوازن بين الحياة الشخصية والعمل.. كيف تحافظ على صحتك النفسية؟

التوازن بين الحياة الشخصية والعمل: كيف تحافظ على صحتك النفسية؟
التوازن بين الحياة الشخصية والعمل: كيف تحافظ على صحتك النفسية؟
التوازن بين الحياة الشخصية والعمل: كيف تحافظ على صحتك النفسية؟

سقوط حافلة فريق تنزاني بأحد الأنهار.. صور

حافلة لاعبي نادي دودوما اف سي
حافلة لاعبي نادي دودوما اف سي
حافلة لاعبي نادي دودوما اف سي

طريقة عمل فطائر السبانخ.. وصفة مميزة بخطوات سهلة وطعم شهي

طريقة عمل فطائر السبانخ
طريقة عمل فطائر السبانخ
طريقة عمل فطائر السبانخ

النشاط البدني للأطفال.. كيف تؤثر الرياضة على النمو العقلي والجسدي؟

أهمية النشاط البدني للأطفال
أهمية النشاط البدني للأطفال
أهمية النشاط البدني للأطفال

فيديو

مسلسل النص

مسلسلات رمضان 2025.. سر اسم أحمد أمين في برومو مسلسل النص

مسلسل عقبال عندكوا

مسلسلات رمضان 2025.. كوميديا حسن الرداد وإيمي سمير غانم في عقبال عندكوا

بوسي شلبي ومحمود عبدالعزيز

بوسي شلبي تواجه شائعة طلاقها من محمود عبد العزيز بعد 8 سنوات من رحيله

انجي مراد

تنبأت برحيلها قبل أيام.. قصة وفـــاة فنانة شهيرة بعد وضع مولودها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بنتنافس على الإنسانية

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: دعم مصر.. ورفض تصريحات ترامب عربياً ودولياً

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

المزيد