الأقصر: احتفالية كبرى لتسلم جائزة "عاصمة الثقافة والتاريخ والتراث الأولى بالعالم"

أعرب محافظ الأقصرالمهندس عبد المطلب عمارة، عن سعادته باختيار الاتحاد الإفريقي الآسيوي عاصمة المحافظة للفوز بجائزة "عاصمة الثقافة والتاريخ والتراث الأولى في العالم"، مشيرا إلى أن معبد حتشبسوت سيشهد خلال شهر أبريل المقبل احتفالية ضخمة لتسلم الجائزة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المحافظ اليوم "الاثنين" بحضور رئيس الاتحاد الإفريقي الآسيوي "AFASU" الدكتور حسام محمد درويش، والأمين العام للاتحاد حسام بدر الدين، ومحمد عثمان الخبير السياحي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، وتريستا تسونج عضو اللجنة العليا للتحكيم، التي حضرت خصيصًا من شرق آسيا للمشاركة في المؤتمر.

كان الاتحاد الإفريقي الآسيوي أعلن عن اختيار مدينة الأقصر للفوز بجائزة "AFASU الذهبية عاصمة الثقافة والتاريخ والتراث الأولى في العالم" وذلك عقب التصفية النهائية ومنافسة مع مدينة كيوتو باليابان، حيث فازت مدينة الأقصر بإجماع اللجنة الدولية العليا لجوائز أفاسو الذهبية وعددها 42 عضوا، وممثلًا من كل المؤسسات والهيئات الدولية والعالمية تقديرا لما تمثله المدينة من مكانة عالمية كأيقونة للثقافة والحضارة الإنسانية.

وقال عمارة إن المحافظة ستسخر جميع إمكانياتها لضمان نجاح الحفل وسيقوم بتشكيل لجنة للإشراف على الحفل برئاسته شخصيًا، تتألف من ثلاثة أعضاء من الاتحاد الإفريقي الآسيوي، وثلاثة أعضاء من ديوان عام المحافظة وستتولى هذه اللجنة الإشراف الكامل على جميع التفاصيل التنظيمية لضمان أن يكون الحفل بمستوى يليق بمكانة الأقصر العالمية.

من جانبه أوضح الدكتور حسام درويش أن اختيار الأقصر لهذه الجائزة المرموقة جاء بعد تقييم دقيق وفقًا لمعايير متعددة، أبرزها الإدارة الفعالة والمتميزة للمدينة، والتواصل القوي مع المجتمع المحلي وقطاع السياحة، والحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي وتنميته، مشيرا إلى أن محافظ الأقصر لعب دورًا رئيسيًا في تحقيق هذا الإنجاز العالمي، بفضل إدارته الحكيمة وتواصله المستمر مع الأهالي وقطاع السياحة، وهو ما أكّدته استطلاعات الرأي الدولية.

بدوره أكد الأمين العام للاتحاد، أن هذا التتويج العالمي سيسهم في تعزيز مكانة الأقصر عالميًا، ما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي والوطني، معلنا عن خطة الاتحاد لتنظيم سلسلة من الفعاليات الدولية على مدار عامين، خلال فترة حمل الأقصر للقب، تحت رعاية محافظ الأقصر.

من جهته، قال محمد عثمان إن هذا الحدث سيمثل نقطة تحول كبرى في الترويج للسياحة الثقافية ، متوقعًا زيادة أعداد السياح بنسبة تتجاوز 35% بالاقصر بعد تنظيم الحفل واستلام الجائزة، خاصة مع التغطية الإعلامية الدولية الشاملة التي سيوفرها الاتحاد.

من جهتها، أعربت تريستا تسونج، عن إعجابها الكبير بمدينة الأقصر، مؤكدة أنها صوتت لصالح المدينة بعد تأكدها من استيفائها لجميع معايير الجائزة، كما عبرت عن سعادتها بزيارة الأقصر للمرة الأولى، مشيرة إلى أنها تابعت العديد من المواد الإعلامية عن المدينة قبل اتخاذ قرارها.

يذكر أن جائزة AFASU الذهبية تعد واحدة من أهم الجوائز العالمية في مجالات الثقافة والتراث، ويؤكد هذا التتويج على المكانة الفريدة التي تتمتع بها الأقصر كإحدى أعظم المدن التاريخية والثقافية في العالم.