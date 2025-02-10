إفطار المطرية.. وزير الرياضة يبحث مع شبابها الاستعدادات لتنظيم مائدة رمضان

بحث وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، خلال لقائه اليوم الإثنين، مع شباب المطرية منظمي أكبر مائدة إفطار رمضاني، آخر استعداداتهم للتنظيم العام الحالي، والتي تُقام سنوياً بمشاركة واسعة من أهالي المنطقة وذلك للمرة الحادية عشرة.

وأشاد الدكتور صبحي ، خلال اللقاء، بروح المبادرة التي يتمتع بها شباب المطرية، مؤكداً أن الوزارة ستقدم الدعم الكامل لضمان نجاح الحدث هذا العام، سواء من خلال مشاركة اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب، واتحاد تنظيم الكيانات الشبابية التابعة للوزارة في عمليات التنظيم والتجهيز، أو من خلال توفير الإمكانيات اللوجستية المطلوبة.

وأوضح أن الوزارة ستعمل على تنفيذ عدد من المبادرات في المطرية منها تزيين الأسطح والشوارع، وتنظيم حملات نظافة، وترتيب أماكن استقبال الضيوف، بما يعكس الصورة الحضارية للحدث ويعزز روح العمل الجماعي بين الشباب.

وأكد "صبحي" أن الوزارة حريصة على احتضان ودعم الأفكار الشبابية التطوعية التي تخدم المجتمع، مشدداً على أهمية تعزيز دور الشباب في نشر القيم الإيجابية وترسيخ مفهوم الترابط المجتمعي من خلال مثل هذه الفعاليات.

ومن جهتهم، عبر شباب المطرية عن سعادتهم بهذا اللقاء، مؤكدين أن دعم وزارة الشباب والرياضة يمثل دافعاً كبيراً لهم لمواصلة جهودهم في تنظيم الإفطار السنوي بصورة أكثر تميزاً هذا العام، مستعرضين خطتهم لتوسيع نطاق المشاركة، ودعوة مزيد من الشخصيات العامة، والمؤسسات المجتمعية، والمواطنين للمساهمة في إنجاح الحدث.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استعدادات وزارة الشباب والرياضة لاستقبال شهر رمضان الكريم، وتشجيع المبادرات الشبابية التي تهدف إلى تعزيز روح العطاء والتعاون بين أفراد المجتمع، انطلاقًا من رؤية الوزارة في دعم الأنشطة الاجتماعية الهادفة.