قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يلحق مباراة الزمالك؟.. تطورات جديدة في إصابة وسام أبو علي
مُحلِّل بالإكراه.. عجوز يكتشف زواجه المزور من زوجة جاره
الرئيس السيسي: قارتنا تعاني من استمرار النزاعات المسلحة وتزايد التهديدات الإرهابية
الهدايا بعد فسخ الخطبة.. هل يحق المطالبة بها قانونيا؟
إفطار المطرية.. وزير الرياضة يبحث مع شبابها الاستعدادات لتنظيم مائدة رمضان
الأمم المتحدة تعلق عملياتها بمحافظة صعدة بسبب احتجاز الحوثيين موظفين من المنظمة
إحنا مش داخلين خناقة.. سلامة: هدفنا وجود نقابة قوية ومصلحة الصحفيين
في مثل هذا اليوم .. وفاة الفريق سعد الدين الشاذلي
حماية المستهلك: الخصومات على السلع حقيقية.. ومنافذ أهلا رمضان تنافس التجار
طلب 50 ألف جنيه.. السجن المشدد لموظف هدد فتاة بنشر صورها على مواقع التواصل
مباحثات مصرية - أمريكية في واشنطن: شراكة استراتيجية وتنسيق لمواجهة التحديات الإقليمية
أحمد موسى: العالم أجمع يرفض المخططات الأمريكية بشأن قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إفطار المطرية.. وزير الرياضة يبحث مع شبابها الاستعدادات لتنظيم مائدة رمضان

وزير الرياضة يبحث مع شباب المطرية استعدادات تنظيم مائدة إفطار رمضان
وزير الرياضة يبحث مع شباب المطرية استعدادات تنظيم مائدة إفطار رمضان
أ ش أ

بحث وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، خلال لقائه اليوم الإثنين، مع شباب المطرية منظمي أكبر مائدة إفطار رمضاني، آخر استعداداتهم للتنظيم العام الحالي، والتي تُقام سنوياً بمشاركة واسعة من أهالي المنطقة وذلك للمرة الحادية عشرة.

وأشاد الدكتور صبحي ، خلال اللقاء، بروح المبادرة التي يتمتع بها شباب المطرية، مؤكداً أن الوزارة ستقدم الدعم الكامل لضمان نجاح الحدث هذا العام، سواء من خلال مشاركة اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب، واتحاد تنظيم الكيانات الشبابية التابعة للوزارة في عمليات التنظيم والتجهيز، أو من خلال توفير الإمكانيات اللوجستية المطلوبة.

وأوضح أن الوزارة ستعمل على تنفيذ عدد من المبادرات في المطرية منها تزيين الأسطح والشوارع، وتنظيم حملات نظافة، وترتيب أماكن استقبال الضيوف، بما يعكس الصورة الحضارية للحدث ويعزز روح العمل الجماعي بين الشباب.

وأكد "صبحي" أن الوزارة حريصة على احتضان ودعم الأفكار الشبابية التطوعية التي تخدم المجتمع، مشدداً على أهمية تعزيز دور الشباب في نشر القيم الإيجابية وترسيخ مفهوم الترابط المجتمعي من خلال مثل هذه الفعاليات.

ومن جهتهم، عبر شباب المطرية عن سعادتهم بهذا اللقاء، مؤكدين أن دعم وزارة الشباب والرياضة يمثل دافعاً كبيراً لهم لمواصلة جهودهم في تنظيم الإفطار السنوي بصورة أكثر تميزاً هذا العام، مستعرضين خطتهم لتوسيع نطاق المشاركة، ودعوة مزيد من الشخصيات العامة، والمؤسسات المجتمعية، والمواطنين للمساهمة في إنجاح الحدث.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استعدادات وزارة الشباب والرياضة لاستقبال شهر رمضان الكريم، وتشجيع المبادرات الشبابية التي تهدف إلى تعزيز روح العطاء والتعاون بين أفراد المجتمع، انطلاقًا من رؤية الوزارة في دعم الأنشطة الاجتماعية الهادفة.

وزير الشباب والرياضة شباب المطرية أكبر مائدة إفطار رمضاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر رفع الغياب في المدارس خلال شهر رمضان؟ توضيح عاجل الآن

إنجي مراد

وفاة مولود إنجي مراد بعد ساعات من رحيلها

انهيار أسرة الشاب المتوفي

انهيار أسرة الشاب أحمد مرجان نجل صاحب مطعم مأكولات في جنازة شعبية بشوارع المحلة|صور

مواعيد غلق المحلات التجارية في رمضان 2025 (جدول كامل)

مواعيد غلق المحلات التجارية في رمضان 2025

. الفنان عبد العزيز مخيون يدفع دية شاب دهسه نجله

‎ عبد العزيز مخيون يتصالح مع أسرة شاب دهسه ابنه في البحيرة| صور

شيخ الأزهر

طفلة تسأل شيخ الأزهر: صديقتي أجمل مني وأغيرُ منها.. فهل هذا حسد؟ الإمام الأكبر يجيب

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل بشأنه الآن

شكر للرئيس السيسي من محافظة جنوب سيناء

خبر سار.. الموافقة على الإجراءات المقترحة لتسهيل مرور الأفراد والمعدات لـ جنوب سيناء

ترشيحاتنا

ترامب

السفير محمد حجازي: مصلحة أمريكا وإسرائيل أن يسود الاستقرار في المنطقة

خالد البلشي

خالد البلشي: عملنا على استعادة نقابة الخدمات والحريات للصحفيين

الإيجار القديم

إسكان النواب: الحكومة لم تقدم مشروع قانون بشأن بالإيجار القديم حتى الآن

بالصور

في مثل هذا اليوم .. وفاة الفريق سعد الدين الشاذلي

الفريق سعد الدين الشاذلي
الفريق سعد الدين الشاذلي
الفريق سعد الدين الشاذلي

فوائد تناول الليمون على الريق.. بداية صحية ليومك!

فوائد تناول الليمون على الريق: بداية صحية ليومك!
فوائد تناول الليمون على الريق: بداية صحية ليومك!
فوائد تناول الليمون على الريق: بداية صحية ليومك!

نزيف داخلي وتلف في الأعصاب.. تفاصيل تعرض مي الغيطي لحادث كبير

مي الغيطي
مي الغيطي
مي الغيطي

كيفية التخلص من رائحة البصل؟ أسرار لم تعرفها من قبل

كيفية التخلص من رائحة البصل
كيفية التخلص من رائحة البصل
كيفية التخلص من رائحة البصل

فيديو

الفريق سعد الدين الشاذلي

في مثل هذا اليوم .. وفاة الفريق سعد الدين الشاذلي

مارسيل كولر

صديق الأمس عـدو اليوم.. اشتعال الخلاف بين كولر ومترجمه السابق الجوادي

مي الغيطي

نزيف داخلي وتلف في الأعصاب.. تفاصيل تعرض مي الغيطي لحادث كبير

صورة أرشيفية

ستبقى فلسطين حرة| حقيقة اختراق هاكر مصري لقناة إسرائيلية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب .. جمال حمدان: عبقري المكان والزمان

المزيد