إغلاق مطار سكوتسديل بعد حادث تصادم بين طائرتين في ولاية أريزونا

أغلقت السلطات الأمريكية مطار سكوتسديل في ولاية أريزونا، عقب حادث تصادم بين طائرتين، مما أدى إلى تعليق جميع الرحلات الجوية حتى إشعار آخر.

وفقًا لبيان صادر عن إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، وقع الحادث عندما اصطدمت طائرتان صغيرتان أثناء تواجدهما على المدرج، ما أسفر عن أضرار جسيمة للطائرتين، دون ورود تقارير فورية عن إصابات أو وفيات.

وهرعت فرق الطوارئ إلى موقع الحادث، حيث قامت بإخلاء المنطقة وإجراء التحقيقات الأولية لمعرفة ملابسات التصادم.

وأعلنت إدارة مطار سكوتسديل عن إغلاق مؤقت للمطار لحين الانتهاء من التحقيقات وإزالة الحطام، مؤكدة أنها تعمل بالتنسيق مع السلطات المختصة لضمان سلامة الركاب والطواقم الجوية.

كما أوضحت إدارة الطيران الفيدرالية أن التحقيقات ستشمل مراجعة ظروف الطقس، واتصالات برج المراقبة، وأداء الطيارين في اللحظات التي سبقت الاصطدام.

وأدى الإغلاق إلى تعطيل عدة رحلات جوية، ما أثار استياء المسافرين، خاصة مع عدم وضوح المدة التي سيستغرقها التحقيق.

وأشار بعض شهود العيان إلى أنهم لاحظوا حركة غير طبيعية للطائرتين قبل التصادم مباشرة، فيما ستعمل السلطات على تحليل بيانات الطيران لتحديد الأسباب بدقة.

ولا يزال مطار سكوتسديل مغلقًا حتى استكمال التحقيقات، فيما ينتظر المسافرون والمسؤولون نتائج الفحص الفني للحادث، لتحديد ما إذا كان سيؤثر على إجراءات السلامة الجوية في المطارات الأمريكية مستقبلًا.