الدوري المصري وقمة السيتي والريال.. جدول مباريات اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025

تُقام اليوم الثلاثاء، 11 فبراير 2025، ثلاث مباريات في الدوري المصري الممتاز ضمن الجولة الثالثة عشرة .

يواصل فريق الزمالك، بقيادة المدرب السويسري جروس، استعداداته اليوم الثلاثاء لمواجهة فاركو، في لقاء مرتقب على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري ،حيث تُقام المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة.

بتروجيت × سموحة:

يستعد فريق سموحة لمواجهة فريق بتروجيت اليوم، الثلاثاء 11 فبراير 2025، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز. تُقام المباراة على ملعب السويس .



الأهلي × غزل المحلة:

يستضيف النادي الأهلي فريق غزل المحلة اليوم، الثلاثاء 11 فبراير 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز .

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