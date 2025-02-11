أنشيلوتي: فينيسيوس جونيور كان أحق بجائزة الكرة الذهبية

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن الأسباب التي دفعت النادي لعدم حضور حفل جائزة الكرة الذهبية لهذا العام.

وأوضح أن القرار جاء بسبب اقتناع النادي بأن لاعبه فينيسيوس جونيور كان الأحق بالجائزة، دون أي نية للتقليل من الفائز الحالي، رودري. كما أشار أنشيلوتي إلى أن فينيسيوس استحق التتويج بناءً على أدائه في الموسم الماضي، وليس عن هذا العام تحديدًا.

ويُذكر أن ريال مدريد قرر الامتناع عن المشاركة في الحفل احتجاجًا على عدم تتويج فينيسيوس، خصوصًا بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال الموسم السابق. وقد أثار هذا القرار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية، حيث اعتبره البعض خطوة لدعم لاعبيه، بينما رأى آخرون أنه قد يؤثر على علاقة النادي بالجهات المنظمة لمثل هذه الجوائز.

في سياق آخر، يستعد ريال مدريد حاليًا لمواجهة مانشستر سيتي في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في مباراة تُعد من أبرز مواجهات هذا الدور.











