مستشار سابق لـ ترامب يقر بالذنب في قضية احتيال مرتبطة بجمع تبرعات لبناء جدار حدودي

كشف مصدر مطّلع على المفاوضات لشبكة CNN أن ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يجري محادثات للاعتراف بالذنب في اتهامات جنائية تتعلق بحملة لجمع التبرعات بهدف بناء جدار على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

ويُعد بانون، الرئيس التنفيذي السابق لحملة ترامب الرئاسية عام 2016 - وهو حاليا يعمل كمذيع بودكاست يميني - من أبرز الداعمين المتشددين للرئيس الامريكي.

وكان قد قضى عقوبة في السجن بعد إدانته عام 2022 بتهمة عدم الامتثال لأمر استدعاء من لجنة مجلس النواب التي حققت في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول.

وأشار المصدر إلى أن المفاوضات بين بانون ومكتب المدعي العام في مانهاتن لا تزال جارية، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

كما أكد أن جلسة استماع قضائية مقررة صباح الثلاثاء.

ورفض محامي بانون التعليق على القضية، فيما تعذّر التواصل مع المتحدث باسم مكتب المدعي العام للحصول على رد.