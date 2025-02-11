عمر مرموش يبحث عن هدفه الأول مع مانشستر سيتي أمام ريال مدريد

يبحث عمر مرموش عن هدفه الأول مع فريقه، منذ انضمامه لمانشستر سيتي، قادما من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية؛ إذ شارك في 3 مباريات، أمام تشيلسي وآرسنال بالدوري الإنجليزي، وليتون أورينت في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويبحث "مرموش" في مباراة ريال مدريد أن يكون اللاعب الرابع الذي يهز شباك ريال مدريد أوروبيا، بعدما سجل 3 لاعبين مع فرقهم في المسابقات الأوروبية، بجانب هدفين في مباريات ودية، سجلهما محمد زيدان أثناء لعبه في هامبورج الألماني، ولاعب الزمالك الأسبق محمد موسى، في مباراة ودية أقيمت عام 1961.

وافتتح إبراهيم حسن أهداف "الفراعنة "أمام ريال مدريد، أثناء احترافه في نيوشاتل السويسري ،وأحرز أحمد حسام ميدو بقميص مارسيليا، هدفا وصنع آخر في مباراتيه أمام ريال مدريد، بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2004 .

وهز محمد صلاح، نجم ليفربول، مرمى ريال مدريد في مناسبتين، الأولى في المباراة التي جمعت الفريقين بذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2021،وسجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر في الخسارة التي مني به ليفربول بخماسية مقابل هدف، في لقاء الذهاب للدور ثمن النهائي من البطولة نفسها.

ويبحث عمر مرموش في أن يكون رابع لاعب يسجل ويهز شباك ريال مدريد أوروبيا، ويحرز الهدف السادس بشكل عام.