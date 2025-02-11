استعيد كارت شحن عداد الكهرباء بهذه الخطوات

نشر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على صفحته الرسمية فيس بوك خطوات استعادة كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع فى حالة فقدانه سواء كنت مالك الوحدة أو مستأجرها .

خطوات استعادة كارت شحن العداد

فى حالة فقد كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبوق الدفع لابد من اتباع بعض الخطوات..

إذا كنت مالك أو مستأجر الوحدة عليك اتباع بعض التعليمات التالية

1-التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

2-صورة من العداد موضح بها رقم العداد.

3-صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليها.

وبالنسبة للمستأجر

4-يجب تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له. بالإضافة إلي صورة من التوكيل والأصل للإطلاع . كما يجب أيضاً تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الايجار .

وبعد استكمال تلك الاجراءات و دفع قيمة الكارت الجديد طبقاً للرسوم المقررة بالشركة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله فى نفس اليوم.

مميزات العداد مسبوق الدفع

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن الغرض من توجيه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بالمرور ومراجعة موقف العدادات المعطلة والمغلقة وغير المعلومة، والتى يصل عددها إلى مايقرب من 4,5 مليون عداد قديم على مستوى الشبكة من أجل استبدالها بعدادات مسبوقة الدفع التى تتميز بالآتى

1- يتحكم العداد مسبوق الدفع في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي، بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.

2- ترشيد الاستهلاك، لأنه يُمكن المستهلك من معرفة رصيده، وبالتالي يخفض استهلاكه.

3- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الاستهلاك الخاطئة.

4- سهل الشحن، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.

5- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء ، وتقليل الخسائر المالية للقطاع.

6- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك، من خلال شحن العداد برصيد

7-يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك.