تعليم الشرقية يقرر إحالة الزوجين أبطال واقعة تقديم الورود داخل مدرسة للتحقيق

اكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أنه تم إحالة واقعة قيام مدرسة بإحدي مداري مركز الحسينية بإهداء زوجها باقة من الورود وتقبيل يديه داخل المدرسة للتحقيق، مشيراً إلي أنه سيجرى التحقيق في الواقعة وإعلان نتيجة التحقيق فور الانتهاء منه.

وأضاف المصدر ان الزوج والزوجة يعملان بإحدي المدارس وتم إحالتهما للتحقيق، عقب تداول مقطع الفيديو من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك".

وتباينت ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ما بين مؤيد ومعارض لما فعلته الزوجة، مصحوبة بعدد من التعليقات الساخرة تارة والمتعاطفة مع الزوجة تارة أخرى.