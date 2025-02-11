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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيف زاهر يفجر مفاجأة عن اقتراب محمد شريف من الإنتقال إلى الزمالك

محمد شريف
محمد شريف
محمد سمير

أكد الإعلامي سيف زاهر، أن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، ليس لديه نية للتعاقد مع محمد شريف، مهاجم فريق الخليج السعودي، سواء خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية أو الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح زاهر خلال برنامجه عبر قنوات أون تاسم سبورتس، أن الزمالك لم يجر أي محادثات مع اللاعب، وأن ما يُشاع يأتي من وكلاء اللاعبين فقط، مؤكدا أن محمد شريف يُفضل الانتقال إلى النادي الأهلي.

وأشار إلى أن الزمالك لم يتعامل مع ملف محمد شريف، ووكلاء اللاعبين هم من أطلقوا هذه الشائعات لتحريك الأمور من جانب القلعة الحمراء، مؤكدا أن الأهلي لم يعترض على انتقال اللاعب إلى الزمالك إذا رغب في ذلك.

ولفت سيف زاهر، إلى أن الزمالك والأهلي لم يقعا في هذا الفخ، مؤكدا أن محمد شريف لديه عرض مغرٍ من نادٍ قطري.

يُذكر أن عقد شريف مع النادي السعودي، ينقضي بنهاية هذا الموسم، ما يتيح له التوقيع مع أي نادٍ بشكل مجاني.

الزمالك سيف زاهر صفقات الزمالك محمد شريف اقتراب شريف من الزمالك

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