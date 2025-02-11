«اقتراحات النواب»: إدراج قسم الحروق بمستشفى شبين الكوم بميزانية هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على اقتراح النائبة الدكتورة هناء سرور، بشأن إدراج قسم الحروق بمستشفى شبين الكوم التعليمي ورفع كفاءة وتطوير مبنى الغسيل الكلوي بمستشفى شبين الكوم التعليمي، ضمن ميزانية هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية للعام المالي الجديد 2025-2026.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لاقتراح النائبة هناء سرور، بحضور الدكتور شريف صفوت نائب رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وخلال الاجتماع طالبت النائبة الدكتورة هناء سرور بسرعة رفع كفاءة وتطوير مبنى الغسيل الكلوي بمستشفى شبين الكوم التعليمي طبقا لمعايير الجودة، حيث أنشئ منذ عدة سنوات ولم يتم عمل أي تطوير بالمبنى منذ الإنشاء، وكذلك رفع كفاءة قسم الحروق بالمستشفى، ليصبح مركزا للحروق حتى يتمكن من عمل العمليات الجراحية الخاصة بالحروق والتجميل بالمستشفى.

وأشارت إلى أن محافظة المنوفية لا يوجد بها مركز تخصصي لعلاج الحروق تابع لوزارة الصحة على مستوى مستشفياتها، و لا يوجد سوى قسم الحروق التابع لمستشفى جامعة المنوفية، مما يجعل هناك صعوبة في استيعاب جميع حالات الحروق داخل المنوفية.

ووجهت الدكتورة هناء سرور تحية شكر للحكومة، والدكتور محمد مصطفى رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية؛ لسرعة الاستجابة ورفع المعاناة عن مرضى الغسيل الكلوي والحروق بمحافظة المنوفية.