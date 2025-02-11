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موعد قرعة أمم إفريقيا للناشئين والشباب.. ومنتخب «الصالات» للسيدات
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد قرعة أمم إفريقيا للناشئين والشباب.. ومنتخب «الصالات» للسيدات

امم افريقيا
امم افريقيا
منار نور

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يُخطره فيه بمواعيد قرعة بطولات كأس الأمم الأفريقية للناشئين مواليد 2008، والشباب مواليد 2005 لكرة القدم، وكرة الصالات للسيدات، وهو يوم الخميس الموافق 13 فبراير 2025.

ويشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا التي تستضيفها كوت ديفوار 2025، منتخبات: (مصر - المغرب - نيجيريا - غانا - كوت ديفوار - جنوب أفريقيا - زامبيا - السنغال - سيراليون - تنزانيا - كينيا - الكونغو الديمقراطية - منتخب من وسط أفريقيا).

بينما يشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عامًا التي تقام في المغرب 2025، منتخبات: (مصر - المغرب - تونس - بوركينا فاسو - كوت ديفوار - أنغولا - زامبيا - جنوب أفريقيا - السنغال - مالي - جامبيا - تنزانيا - أوغندا - الصومال - منتخبان من وسط أفريقيا).

في حين يشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة للصالات للسيدات 2025 التي يستضيفها المغرب، منتخبات: (مصر - المغرب - أنجولا - الكاميرون - غينيا - مدغشقر - ناميبيا - السنغال - تنزانيا).

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