المخالفة على المهاجم.. خبير تحكيمي يثير الجدل بشأن طرد مصطفى العش

علق الخبير التحكيمي محمد صلاح عبد الفتاح، على قرار طرد اللاعب مصطفى العش من مواجهة غزل المحلة.

وكتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “طرد خاطئ للاعب الأهلي أمام المحلة، المخالفة على المهاجم كان يجب على الـ var التدخل ”.

حصل مصطفي العش على طرد مباشر في مباراة الأهلي ضد غزل المحلة المقامة حاليا على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري.

واخفق العش في استلام الكرة بشكل سليم من كريم الدبيس رغم عدم وجود أي ضغط من لاعبي غزل المحلة ولكن بعد هروب الكرة من تحت قدمه تذهب ل بن حمودة الذي حاول الاستحواذ عليها قبل عرقلته.

ويكمل لأهلي المباراة بـ 10 لاعبين بداية من الدقيقة 77 من عمر المباراة.