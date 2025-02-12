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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زاهي حواس: مستر بيست دفع مليون دولار لتصوير فيديو بالأهرامات.. وروّج للسياحة المصرية

زاهي حواس
زاهي حواس
يوسف أيمن

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الشهير، أن اليوتيوبر العالمي "مستر بيست" دفع مليون دولار للدولة المصرية؛ من أجل تصوير فيلمه في منطقة الأهرامات، مشيرًا إلى أن الفيديو خرج بصورة متميزة وحقق رواجًا واسعًا لمصر على مستوى العالم.

تأثير إيجابي على السياحة المصرية

وأوضح حواس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس، أنه لم يكن يعرف مستر بيست في البداية، لكنه أدرك مدى شهرته الكبيرة بعد الاطلاع على مشاهدات فيديوهاته الضخمة. 

وأضاف أن الموافقة على تصوير هذا الفيديو جاءت لعرض العديد من الحقائق الأثرية المهمة، مشيدًا بالتأثير الإيجابي الذي أحدثه الفيديو في الترويج للسياحة المصرية.

إشادة بدور الحكومة في دعم التصوير الأجنبي

أشار حواس إلى أن الفيديو ساهم في تعزيز صورة مصر عالميًا، ووجه الشكر للحكومة المصرية على تسهيل إجراءات التصوير، مما يعكس اهتمام الدولة بدعم الأعمال الأجنبية وتشجيع إنتاج المحتوى العالمي عن المعالم الأثرية المصرية. 

وأشاد بالقرارات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة لتبسيط الحصول على تصاريح التصوير، وهو ما يسهم في جذب المزيد من المشروعات السينمائية والإعلامية العالمية إلى مصر.

دولار الأهرامات السياحة المصرية زاهي حواس مستر بيست

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