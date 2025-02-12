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جميع الأكواد السحرية .. هتعرّفك مين بيراقبك
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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جميع الأكواد السحرية .. هتعرّفك مين بيراقبك

اكواد
اكواد
احمد الشريف

تُعدّ هواتف الأندرويد من أكثر الأجهزة استخدامًا في العالم، وتحتوي على العديد من الأكواد السرية التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى معلومات وإعدادات مخفية.

 يمكن أن تساعد هذه الأكواد في التحقق من أمان الهاتف واكتشاف أي محاولات للتجسس أو المراقبة. 

فيما يلي مجموعة من الأكواد الهامة التي يمكن استخدامها لهذا الغرض:

كود *#06#: يُظهر هذا الكود رقم IMEI الخاص بهاتفك، وهو معرف فريد يمكن استخدامه لتتبع الجهاز في حالة فقدانه أو سرقته.

كود *#21#: يتيح لك هذا الكود معرفة ما إذا كانت مكالماتك أو رسائلك أو بياناتك محوّلة إلى رقم آخر دون علمك، مما يساعدك في اكتشاف أي محاولات للتجسس.

كود ##002#: يُستخدم هذا الكود لإلغاء جميع عمليات التحويل النشطة على هاتفك، وهو إجراء احترازي لحماية خصوصيتك.

كود *#62#: يمكنك من خلال هذا الكود معرفة الرقم الذي تُحوَّل إليه مكالماتك عندما يكون هاتفك مغلقًا أو خارج نطاق التغطية.

كود ##4636##: يوفر هذا الكود معلومات تفصيلية حول هاتفك، بما في ذلك حالة البطارية، واستخدام البيانات، وإحصائيات Wi-Fi. يمكن أن يساعدك في اكتشاف التطبيقات أو الخدمات التي قد تستهلك موارد غير مبررة.

كود ##34971539##: يقدم هذا الكود معلومات تفصيلية حول كاميرا هاتفك، مما يساعدك في التحقق من عدم وجود تطبيقات غير مصرح بها تستخدم الكاميرا دون علمك.

كود ##197328640##: يُستخدم هذا الكود للوصول إلى وضع الاختبار، حيث يمكنك التحقق من وظائف مختلفة في هاتفك والتأكد من عدم وجود أي نشاط غير طبيعي.

يُفضل استخدام هذه الأكواد بحذر، حيث أن بعضها قد يؤثر على إعدادات الهاتف. 

إذا كنت تشك في أن هاتفك مراقب أو مخترق، يُنصح بفحص التطبيقات المثبتة وإزالة أي تطبيقات غير معروفة، بالإضافة إلى تحديث نظام التشغيل بانتظام واستخدام برامج الحماية الموثوقة.

هواتف الأندرويد الأندرويد الأكواد السرية

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