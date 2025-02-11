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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اعرف مين بيراقبك.. أكواد مخفية في هواتف الأندرويد

أكواد مخفية
أكواد مخفية
لمياء الياسين

توجد العديد من الأكواد الخفية في هواتف الأندرويد والتي تحمل عدة مفاتيح لمحاولة فهم أعمق للهاتف، إلا أن الكثيرين يجهلونها، مما قد يتسبب في إضاعة فرصة استغلال إمكانيات هواتفهم وذلك  بشكل كامل، حيث تعمل هذه الأكواد على إمكانية فهم الموبايل، والتعامل مع إعداداته، ومعرفة بعض عمليات التجسس أو الاختراق التي تتم على الهاتف.

تساعد الأكواد السحرية في إمكانية الوصول إلى العديد من الإعدادات المخفية، حيث تتم كتابة هذه الأكواد ببساطة في تطبيق الهاتف، لتكتشف تلك الإعدادات.

أكواد سرية في هواتف الأندرويد


1- كود *#06#


يعد رقم IMEI هو رقم هوية هاتفك الفريدة والتي يمكنك القيام بالحصول عليها بسهولة عن طريق القيام بالاتصال برقم *#06 ويعد هذا الرقم مهم لحماية هاتفك الخاص من الضياع أو من إمكانية تعرضه للسرقة، ويمكن للسلطات استخدامه للقيام بتتبع هاتفك واستعادته.


2- كود ##7287#


في حالة بطء الهاتف يمكنك القيام باستخدام الأكواد المدمجة في نظام أندرويد وذلك للقيام بإجراء فحص شامل للجهاز، وبدء تحديد المشكلة التي تؤثر على أدائه.

أكواد مخفية

3- كود ##4636##


إذا كان لديك شك في أن أحد التطبيقات يقوم بالتجسس عليك، فيمكنك القيام بطلب فحص كامل لهاتفك.

4- كود #12580369#:
 

يمكن استخدام هذا الكود للوصول إلى معلومات تفصيلية حول مواصفات هاتفك الأندرويد.

5- كود ##34971539##

عشاق التصوير يمكنهم استخدام هذا الرمو  لاستخراج أقصى استفادة من كاميرا هاتفك، فإن هذا الرمز سيقدم لك معلومات قيمة حول مواصفات الكاميرا، مما يساعدك على التقاط صور أفضل.

6- رمز *#9900#


يمكنك استخدام هذا الكود للقيام بحذف العديد من الملفات المتراكمة والتي تؤدي إلى بطء الهاتف، إذ يمكن القيام بالوصول إلى القائمة المخفية وحذفها.

7- كود #3282727336*#


استخدم هذه الأداة يساعد في الحصول على تقرير مفصل عن حالة تخزين الهات، بما في ذلك المساحة التي تعد متاحة والملفات التي تشغل مساحة كبيرة.

8- الكود ##2664##

يمكن من خلال هذا الكود إمكانية اختبار شاشة اللمس ومدى استجابتها.

9- الكود ##1472365##

يمكن  من خلال الكود إمكانية القيام بإجراء اختبار سريع للتحقق من دقة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

هواتف الأندرويد تطبيق الهاتف عمليات التجسس الإعدادات المخفية الأكواد السحرية

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