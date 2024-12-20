اكتشف أكواد هاتفك السرية.. إعدادات خفية لتحسين تجربتك مع الهواتف الذكية

هل تعلم أن هناك أكوادا سرية يمكن استخدامها للوصول إلى إعدادات مخفية في هاتفك الذكي؟ هذه الأكواد تمنحك أدوات قوية للتحقق من حالة البطارية، ومعلومات حول الجهاز، وإصدار البرنامج، وحتى تخصيص بعض إعدادات الهاتف.

وفقًا لموقع "Lifewire"، يمكن تفعيل هذه الأكواد ببساطة عن طريق إدخالها في تطبيق الاتصال على هاتفك. دعنا نلقي نظرة على هذه الأكواد وكيفية استخدامها.

أكواد لمعرفة معلومات الهاتف

كود ##2663##: يقدم معلومات تفصيلية حول شاشة اللمس.

كود ##44336##: يعرض تاريخ تصنيع الهاتف.

كود ##3264##: يساعد في معرفة إصدار ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).

كود ##232337##: يكشف عن عنوان البلوتوث الخاص بجهازك.

كود #06#: يعرض رقم IMEI الفريد لهاتفك.

كود ##49862650468##*: يوفر معلومات عن البرامج الثابتة للجهاز.

أكواد لإدارة إعدادات الهاتف

كود ##7594##: يتيح تعديل سلوك زر الطاقة.

كود ##197328640##: يفتح وضع الخدمة لاختبار وتعديل إعدادات الجهاز.

كود #3282727336#**: يعرض معلومات عن التخزين واستهلاك البيانات.

كود ##4636##: يقدم تقارير عن حالة البطارية وشبكة الواي فاي.

أكواد لاكتشاف الأخطاء وإصلاحها

كود ##1472365##: يختبر دقة GPS.

كود ##2664##: يتحقق من أداء شاشة اللمس.

كود ##0842##: يجري اختبارًا للاهتزاز.

كود ##0588##: يقيم أداء مستشعر القرب.

كود ##0673## وكود ##0289##: يختبران جودة الصوت.

كود ##273282255663282##***: يتيح إنشاء نسخة احتياطية للملفات.

أكواد لتحسين تجربة المكالمات

كود *#67#: يُعيد توجيه المكالمات إلى رقم آخر.

كود #31#: يعطّل ميزة عرض معرف المتصل.

كود *43#: يفعل ميزة انتظار المكالمات.

كود #43#: يعطّل ميزة انتظار المكالمات.

كيفية استخدام الأكواد؟

لاستخدام هذه الأكواد، قم بفتح تطبيق الاتصال في هاتفك وأدخل الكود المطلوب. تأكد من كتابة الكود بدقة واضغط على زر الاتصال لتفعيل الوظيفة.

تنبيه

قد لا تعمل جميع الأكواد على كل الهواتف أو أنظمة التشغيل، لذا استخدمها بحذر، خاصة تلك التي تقوم بتغيير إعدادات الجهاز.