سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

استقر سعر الذهب في السعودية اليوم الاربعاء ، عقب ارتفاع أمس على مستوى جميع الاعيرة الذهب، متأثرة باستمرار أسعار الذهب عالميا.

أسعار الذهب في السعودية

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في السعودية اليوم الاربعاء ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب في السعودية عيار 24 حوالي 350.25 ريال سعودي.

وبلغ سعر الذهب في السعودية عيار 22 حوالى 321.00 ريالريال سعودي.

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب في السعودية عيار 21 حوالي 306.50 ريال سعودي.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار الذهب سعر الذهب سعر الذهب اليوم عيار 24 350.25 ريال سعر جرام الذهب عيار 22 321.00 ريال سعر الذهب عيار 21 306.50 ريال سعر الذهب عيار 18 262.50 ريال سعر الذهب عيار 14 204.25 ريال عيار 12 175.00 ريال الاونصة 10890.75 ريال سعر الجنيه الذهب اليوم 2451.00 ريال الأونصة بالدولار 2904.19 دولار

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 262.50 ريال سعودي.

وسجّل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 14 الأقل فئة حوالي 204.25 رريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية

وصل سعر الجنيه الذهب في السعودية لحوالي 2451.00 ريالا سعوديا.