رمضان 2025 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل «ولاد الشمس» | شاهد

طرحت منصة watch it البوسترات الفردية لمسلسل “ولاد الشمس” من بطولة الفنان محمود حميدة وعدد من نجوم الفن ، ومن المقرّر طرحه فى الماراثون الرمضاني 2025.

طرحت قناة dmc الفضائية برومو مسلسل ولاد الشمس، لـ الفنانين محمود حميدة وطه دسوقي وأحمد مالك المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، عبر شاشات الشركة المتحدة.

وتضمّن برومو مسلسل ولاد الشمس، لقطات خاطفة من الأحداث أبرزت قيام محمود حميدة بمعاقبة أبنائه بسبب مشاكلهم، كما تضمن البرومو مشاهد أكشن تشويقية ومثيرة في الأحداث.

مسلسل ولاد الشمس

حدّدت الشركة المتحدة، النصف الأول من شهر رمضان المبارك لعرض مسلسل “ولاد الشمس”، حيث تدور أحداثه فى إطار 15 حلقة فقط.

مسلسل ولاد الشمس، من تأليف مهاب طارق، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم أحمد مالك وطه دسوقي ومحمود حميدة وفرح يوسف ومريم الجندى وعايدة فهمي ومعتز هشام وفليكس.

تدور أحداث “ولاد الشمس” في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والدراما، حيث يتناول العمل قضايا حياتية من زوايا جديدة تسلط الضوء على العلاقات الإنسانية بشكل مميز.