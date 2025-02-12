شهادة حق.. مصطفى جاد يرد غيبة أحمد حلمي بعد الفيديو المتداول له: «الهزار يخصني»

ردّ الملحن مصطفى جاد، على الفيديو المتداول مع الفنان أحمد حلمي أثناء عرض مسرحيته الجديدة "بني آدم" ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي رأه البعض يُسيئ لمصر.

وقال مصطفى جاد في فيديو عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “عندي شهادة حق، وشهادة الحق مينفعش نكتمها، أنا استنيت الأيام اللي فاتت عشان محدش يقول إني بركب تريند، ولا عايز أدخل في الخناقة دي”.

وتابع: “أنا عايز أرد غيبة الراجل المحترم أحمد حلمي، الموضوع بدأ إن زوجتي النجمة كارمن سليمان طلبت مني تحضر مسرحية أحمد حلمي، وأنا كلمته وروحنا حضرنا المسرحية، وحصل الموقف اللي أنتم شوفتوه، ولازم نكون متفقين على حاجة، من حق كل مصري فينا إنه يغير على بلده، والهزار يخصني وكان في محله”.

وأضاف: “المسرحية اتأخرت على الناس، والراجل طلع عشان يهدي الناس شوية، عشان كدا ارتجل، وقال الإيفيه اللذيذ اللطيف اللي مفيهوش أي نوع من الإهانة”.

أحمد حلمي في مرمى النقد بسبب إفيه

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان أحمد حلمي والملحن مصطفى جاد زوج كارمن سليمان أثناء عرض مسرحيته الجديدة "بني ادم" ضمن فعاليات موسم الرياض، وأثار هذا المقطع موجة من الجدل واعتبر المتابعون أن حلمي يسيء لمصر.

الفيديو الذي انتشر مؤخرًا، كان يجمع بين أحمد حلمي والملحن مصطفى جاد، زوج المطربة كارمن سليمان، وذلك أثناء عرض مسرحيته في موسم الرياض، حيث ظهر حلمي وهو ينكر معرفته بمصطفى جاد قائلا: “إنت مين؟”، ليرد عليه مصطفى جاد: “أنا مصري”، ليقول له حلمي: “مصري وقاعد صف أول.. أكيد معزوم”، وهو ما اعتبره البعض إساءة لمصر والمصريين.