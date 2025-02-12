حسن الرداد: مسلسل «عقبال عندكوا» كوميدي وفكرته مهمة

تحدّث الفنان حسن الرداد عن أحدث مسلسلاته “عقبال عندكوا” والذى من المقرّر طرحه في الماراثون الرمضان 2025.

وقال حسن الرداد خلال لقائه مع “عرب وود” أن مسلسل عقبال عندكوا ينتمي للنوعية الكوميدية وبه فكرة هامة ويكشف بين التناقضات بين الرجل والمرأة.

وتحدّث حسن الرداد عن مسلسل"عايشة الدور" الذى تخوض به الفنانة دنيا سمير غانم ماراثون رمضان ٢٠٢٥ ، معلقًا: “أنا ودنيا اخوات وايد واحدة وانا وايمي بنتمني نجاح مسلسل عايشة الدور.. ودنيا برضه اكيد بتتمني ان مسلسل عقبال عندكوا ينجح احنا مشاعرنا كلنا للمسلسلين ان هما ينجحوا”.

مسلسل عقبال عندكوا رمضان ٢٠٢٥

وطرحت قناة dmc الفضائية، برومو مسلسل عقبال عندكوا لـ الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وتضمن برومو مسلسل عقبال عندكوا، مشاهد كوميدية خاطفة لـ حسن الرداد وإيمي سمير غانم.

مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي، والعمل يُعيدثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما فى الدراما وهو عزمى وأشجان الذى تم عرضه في شهر رمضان من عام 2017.

مسلسل عايشة الدور رمضان ٢٠٢٥

وتشارك الفنانة دنيا سمير غانم بمسلسل عايشة الدور المقرر طرحه فى ماراثون رمضان ٢٠٢٥.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين بجانب دنيا سمير غانم، منهم محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، وماجد القلعي، محمد ثروت ومن تأليف أحمد الجندي و كريم يوسف وإنتاج محمد احمد السبكي وإخراج أحمد الجندي ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ويتناول قصة اجتماعية مشوقة تتضمن العديد من الأحداث الدرامية التي تعكس واقع المجتمع.