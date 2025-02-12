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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البيت الأبيض يعلن عودة مارك فوجل.. وترامب يؤكد: «بوتين حصل على القليل للإفراج عنه»

مارك فوجل
مارك فوجل
أحمد النشوقي

أعلن البيت الأبيض أنّ الأمريكي مارك فوجل، الذي كان معتقلاً في روسيا، وأفُرج عنه، أمس الثلاثاء، عاد إلى الولايات المتحدة حيث سيلتقيه قريبًا الرئيس دونالد ترامب.

ونشر البيت الأبيض على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" صورة لفوجل وهو يترجل من الطائرة، مرفقا إياها بعبارة "وعدنا ووفينا".
وعلّق الرئيس الأمريكي قائلاً: "أريد أن تنتهي الحرب في أوكرانيا.. بوتين حصل على القليل جدًا مقابل الإفراج عن الأمريكي مارك فوجل".

وجاء إطلاق سراح فوجل (63 عامًا)، المحتجز في روسيا منذ أغسطس 2021 وكان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 14 عامًا، في الوقت الذي يسعى به ترامب إلى تحسين العلاقات مع موسكو في إطار مسعى لإنهاء حرب أوكرانيا.

وقال “ترامب” للصحفيين إن فوجل سيزور البيت الأبيض عند عودته إلى الولايات المتحدة في وقت متأخر من الثلاثاء، كما قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض مايك والتس إنه سيجتمع أيضًا مع عائلته.

وأضاف: "حظينا بمعاملة رائعة جدًا من روسيا. في الواقع، آمل أن تكون هذه بداية لعلاقة يمكننا من خلالها إنهاء تلك الحرب (في أوكرانيا) ووقف قتل الملايين من الناس".
ونشر مبعوث ترامب لشئون الرهائن آدم بولر صورة لفوجل، وهو من ولاية بنسلفانيا، على متن الطائرة عائدًا إلى بلده.

وحكم على فوجل بالسجن لمدة 14 عامًا بتهمة تهريب المخدرات، بعد اعتقاله داخل مطار شيريميتييفو في موسكو في أغسطس 2021 وبحوزته 17 جرامًا من الماريجوانا، التي قال إنها للاستخدام الطبي.

وأكد محامي فوجل الروسي دميتري أوفسيانيكوف لوكالة الإعلام الروسية الرسمية، إطلاق سراح موكله.

كما قال المحامي: "في الوقت الحالي، لا نعرف على أي أساس تم إطلاق سراحه. عفو أم شيء آخر".

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