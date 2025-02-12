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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن بأسواق الوادي الجديد

ارشيفيه
ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد ارتفاع طفيفا في أسعار الدواجن والبيض، مع توافر كميات مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين. يأتي ذلك في ظل جهود الجهات المعنية لضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار قبل حلول شهر رمضان، الذي يشهد عادة زيادة في الطلب على اللحوم البيضاء.

وبحسب التجار، فإن أسعار الفراخ البيضاء تتراوح بين 90 و95 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت الفراخ البلدي نحو 125 جنيهًا، في حين استقر سعر البانيه عند 235 جنيهًا للكيلو، أما البيض فقد بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 150 إلى 153 جنيهًا، فيما سجل البيض الأحمر نحو 155 جنيهًا.

ويتوقع بعض المربين زيادة المعروض خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تحسن الظروف الجوية، مما قد يؤدي إلى مزيد من الاستقرار في الأسعار، مع استمرار الرقابة على الأسواق لمنع أي تلاعب بالأسعار أو استغلال لحركة الشراء المتزايدة.

ويعد قطاع الدواجن في محافظة الوادي الجديد من القطاعات المهمة التي تلبي جزءًا كبيرًا من احتياجات السكان من البروتين الحيواني، حيث يعتمد الإنتاج المحلي على المزارع الصغيرة والمشروعات المتوسطة، إلى جانب الاستيراد من المحافظات المجاورة.

وتعمل الجهات المختصة في المحافظة على توفير الدواجن والبيض عبر المنافذ الحكومية، لضمان استقرار الأسعار وعدم استغلال المواطنين. كما يتم دعم مشروعات تربية الدواجن محليًا لتقليل الاعتماد على الواردات من المحافظات الأخرى، بما يسهم في توفير المنتج بأسعار مناسبة وتعزيز الاكتفاء الذاتي في المستقبل.

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