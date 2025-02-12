قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء الأردني: مواقف الملك عبدالله واضحة بشأن القضية الفلسطينية وحماية الأردن
ردا على ترامب.. أبو مازن: غزة والضفة والقدس وفلسطين ليست للبيع
أبو الغيط: المنطقة العربية تعيش مرحلة دقيقة في تاريخها
تداول 31 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط
غاضب من جروس.. أحمد حسن يكشف سبب غياب شيكابالا
غزة.. جيش الاحتلال ارتكب أكثر من 270 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار
الرئيس الفلسطيني يثمن مواقف مصر والسعودية والأردن الرافضة لخطط التهجير
وظائف في الخارج برواتب 72 ألف جنيه شهريا (تفاصيل)
غسل 70 مليون جنيه.. القبض على صاحب شركة يتاجر فى العملة
وزير الخارجية يترأس وفد مصر في الجلسة الافتتاحية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي
اترعب.. شوبير يعلق على إصابة إمام عاشور أمام المحلة
سعر الدولار الأمريكي بالبنوك اليوم الأربعاء 12-2-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الصقور في البحر الأحمر.. مصر الملاذ الآمن للطيور النادرة وسط الحماية البدوية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تُعتبر الصقور رمزًا للتراث العربي الأصيل، وركيزة ثقافية مهمة في حياة أبناء البدو وعلى الرغم من ارتباطها الوثيق بالصيد والصقارة، فإن حماية هذه الطيور والحفاظ عليها أصبحت اليوم أولوية بيئية في مصر، خاصة في محافظة البحر الأحمر، كما يؤكد الشيخ شاذلي بشير عمر، أحد مشايخ البدو ( العبابدة) .

الهجرة والمسارات الآمنة للصقور

أوضح الشيخ شاذلي أن صقر الباز، أحد أغلى أنواع الصقور وأكثرها ندرة، اتخذ من مصر ممراً آمناً له بسبب الحماية التي توفرها البيئة الطبيعية والبدو في البحر الأحمر. وقال: "تحاشى الصقر المرور بشبه الجزيرة العربية لكثرة الصيادين، لكنه وجد في مصر ملاذًا آمناً، وهذا دليل على ذكاء هذا الجارح وارتباطه بالبيئة التي يشعر فيها بالأمان".

حماية الطيور والكائنات المهددة بالانقراض

في إطار الجهود المشتركة بين الدولة والقبائل البدوية، أصبحت حماية الحياة البرية والبحرية في البحر الأحمر أمرًا مقدسًا. 

وأشار الشيخ شاذلي إلى أن "القوانين البيئية اليوم تمنع الصيد الجائر بشكل صارم، خاصة لأنواع الطيور والكائنات البحرية المهددة بالانقراض مثل الصقور، والعقاب النساري، والرخا".

وأضاف أن الغزال المصري والكبش الأروي هما أيضًا من الكائنات البرية التي يُحظر صيدها تمامًا.

تأثير حماية البيئة على التنوع البيولوجي

أكد الشيخ شاذلي أن الجهود المبذولة في محميات مثل وادي الجمال وجبل علبة ساهمت في ظهور أنواع نادرة من الحيوانات لم تُشاهد منذ سنوات. وأردف قائلاً: "الضبع المرقط ظهر لأول مرة في جبل علبة منذ 5000 عام، وهذا يعكس تأثير الحماية القانونية والوعي البيئي بين القبائل البدوية والمجتمع المحلي".

دور البدو في حماية البيئة

واختتم الشيخ شاذلي حديثه قائلاً: "لطالما كنا نحن البدو جزءًا من هذه البيئة. نحميها ونحمي كائناتها كما نحمي أهلنا. حماية الحياة البرية ليست مجرد قانون، بل هي جزء من هويتنا وتراثنا الذي نعتز به".

البحر الأحمر الصيد الجائر محميات طبيعية الصقور الكائنات المهددة بالانقراض الغزال المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الأربعاء .. وهذه قيمة عيار 21

سقوط أمطار

الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار بهذه المناطق اليوم.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 12 فبراير.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

مدحت شلبي

مدحت شلبي يكشف سبب غيابه عن الظهور ببرنامجه | تفاصيل

دعاء ليلة النصف من شعبان

دعاء ليلة النصف من شعبان.. ردّده من الآن ليوم الجمعة يغفر الله كل ذنوبك

درجات حرارة قياسية.. هيئة الأرصاد تحذر من حالة الطقس في الساعات المقبلة

درجات حرارة قياسية.. هيئة الأرصاد تحذر من حالة الطقس في الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

جامعة الدول العربية

الجامعة العربية: الشعب الفلسطيني ضرب مثلاً للصمود رغم ما فعلته آلة الحرب

كتائب القسام خلال تسليم الدفعة الخامسة من الأسرى

حماس تصف تصريحات ترامب العنصرية الداعية للتطهير العرقي

أبو عبيدة

مصدر إسرائيلي يعلن استمرار الصفقة إذا أطلقت حماس سراح 3 أسرى

بالصور

علامات تؤكد خطورة الشخير أثناء النوم إشارات لا يجب تجاهلها

علامات الشخير أثناء النوم
علامات الشخير أثناء النوم
علامات الشخير أثناء النوم

هل أنت حساس تجاه القطط؟ تعرف على الأعراض وكيفية التعامل معها

حساسية القطط
حساسية القطط
حساسية القطط

فوائد زيت النعناع للشعر وعلاج القشرة.. سرّ جديد لجعل شعرك أكثر صحة ولمعانًا

فوائد زيت النعناع للشعر وعلاج القشرة
فوائد زيت النعناع للشعر وعلاج القشرة
فوائد زيت النعناع للشعر وعلاج القشرة

5 فوائد مذهلة للتين المجفف.. وهذا تأثيره على الجسم وصحة القلب والكلى

5 فوائد مذهلة للتين المجفف: وهذا تأثيره على الجسم وصحة القلب والكلى
5 فوائد مذهلة للتين المجفف: وهذا تأثيره على الجسم وصحة القلب والكلى
5 فوائد مذهلة للتين المجفف: وهذا تأثيره على الجسم وصحة القلب والكلى

فيديو

صابرين

كشفت سر تمردها.. صابرين تكشف عن سر تألقها في الفترة الأخيرة

ريم الباردوى

سر الجوازة الثالثة وسبب اختفائها عن التمثيل.. ريم الباردوي تتصدر الترند بتصريحات جريئة

سلوى عثمان وتقى الجيزاوي

سلوى عثمان: المخرج محمد سامي حظ مي عمر في الدنيا.. والشغل معاه بيعمل نجومية|فيديو

وفاة إنجي مراد

والدة إنجي مراد تكشف سبباً صـادماً وراء وفاة نجلتها وجنينها|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب .. جمال حمدان: عبقري المكان والزمان

المزيد