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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

في ذكرى ميلاده.. رحلة الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي في خدمة العلم والإسلام

الدكتور عبد الفضيل القوصي وزير الأوقاف الأسبق
الدكتور عبد الفضيل القوصي وزير الأوقاف الأسبق
إيمان طلعت

يوافق اليوم الثاتي عشر من شهر فبراير، ذكرى ميلاد الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، ووزير الأوقاف الأسبق.

ولد الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، في (1944م-2020م) -(1363هـ-1441هـ) في محافظة قنا، مركز قوص، يوم السابع عشر من شهر صفر عام 1363هـ، الموافق الثاني عشر من شهر فبراير عام 1944م.

حفظ القرآن الكريم، وتعلم مبدئ القراءة والكتابة في كُتَّابِ القرية، ثم التحق بالأزهر الشريف حيث تابع تعليمه الأساسي بالمعاهد الأزهرية على النهج المعروف؛ حيث حصل على الثانوية الأزهرية سنة 1963م، من معهد قنا الديني.

الإجازة العالية (الليسانس )

التحق بعد ذلك بكلية أصول الدين بالقاهرة، وتخصص في قسم العقيدة والفلسفة، وتخرج في ذات القسم والكلية سنة 1967م. الماجستير نال شهادة التخصص (الماجستير) في العقيدة والفلسفة من كلية أصول الدين عن رسالته «الِعلِّية ومشكلاتها في الفلسفة الإسلامية» عام 1969م.

العالمية (الدكتوراه)
نال الدكتور عبد الفضيل القوصي، شهادة العالمية الدكتوراه في ذات التخصص عن رسالته «الفلسفة الإشراقية عند صدر الدين الرازي» سنة 1975م.

الوظائف والمناصب
-عمل فور تخرجه من كلية أصول الدين-(قسم العقيدة والفلسفة) معيدًا ومدرسًا وأستاذًا مساعدًا، وأستاذًا .

- ثم عمل وكيلا لكلية أصول الدين، فنائبًا لرئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب.

اختير عضوًا بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

تم اختياره أيضًا مقررًا للَّجنة العلمية لترقية الأساتذة في تخصص العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر.

اختير نائبًا لرئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف.

تم اختياره عضوا بهيئة كبار العلماء ضمن التشكيل الأول للهيئة.

تم تعيينه وزيرا للأوقاف المصرية.

اختير عضوًا في مجمع الخالدين (مجمع اللغة العربية) .

مشروعه الفكري
لقد كان الدكتور عبد الفضيل القوصي، صاحب مشروع فكري متميز يجمع بين التراث والمعاصرة، والعقل والنقل، اعتمادًا على المدرسة الأشعريِة التي تُمِّثلُ أهلَ السنة والجماعة.

المؤلفات
موقف السلف من المتشابهات بين المثبتين والمؤولين.

جوانب من التراث الفلسفي في الإسلام.

إفلاس الفكر الماركسي. قراءة إسلامية في علم النفس العام. هوامش على الاقتصاد في الاعتقاد.

هوامش على العقيدة النظامية لإمام الحرمين.

رؤية إسلامية في قضايا العصر.

تطور الفكر الكلامي عند إمام الحرمين الجويني.

له عدد من المقالات بجريدتي الأهرام والأخبار، ومجلة الأزهر وغيرها.

الوفاة 

وافته المنية فجر يوم الأربعاء الموافق للثالث من شهر يونيو 2020م، الموافق الحادي عشر من شهر شوال لعام 1441هـ.

الدكتور عبد الفضيل القوصي ذكرى ميلاد الدكتور عبد الفضيل القوصي محمد عبد الفضيل القوصي عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر

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