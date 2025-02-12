أول تعليق من حماس على موقف الأردن من التهجير

ثمنت حركة المقاومة الفلسطينية مواقف الأردن الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني والتأكيد علي أن هناك خطة عربية لإعمار غزة دون تهجير أهلها.

وقالت الحركة في بيانها " نعتبر الموقف الأردني امتدادًا لموقفه في رفض مشاريع التهجير والتوطين والوطن البديل والتي تسعى إلى طمس هوية شعبنا الفلسطيني وإنهاء قضيته العادلة.

كما أثنت الحركة أيضًا علي مواقف الدول العربية وكل دول العالم التي عبرت عن رفضها لأيّ مخططات تهدف إلى تهجير شعبنا أو تصفية حقوقه الوطنية.

وشددت حماس علي أن شعب فلسطين سيظل متمسكًا بأرضه ووطنه ولن يقبل بأيّ حلول تنتقص من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.