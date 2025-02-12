وسام أبو علي : طموحات الأهلي بكأس العالم للأندية بلا حدود

أكد وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شعوره بالفخر لوجوده مع زملائه بالفريق في استقبال كأس العالم للأندية بملعب ‏مختار التتش التاريخي، مؤكدًا أنه يحلم من الآن بالمشاركة في البطولة والمنافسة على هذه الكأس الغالية.

وأوضح: «بالتأكيد سعيد للغاية لمشاهدة النسخة الأصلية لكأس العالم للأندية خلال وجودها بملعب التتش، ولدينا طموحات كبيرة ‏في البطولة من أجل إسعاد جماهير الأهلي وتشريف الكرة الإفريقية بشكل عام.. تصميم الكأس رائع للغاية، وأكثر ما أسعدني عندما ‏شاهدت اسم الأهلي محفورًا عليه».‏

وأضاف: «لحظات تاريخية للغاية أن يوجد كأس بهذه الحجم والمكانة في النادي الأهلي.. البطولة ليست سهلة، لكن تعودنا في الأهلي على أن كل بطولة ندخلها يكون هدفنا الوحيد هو المنافسة، ونحن ‏كلاعبين سنكون جاهزين ونستعد بشكل مناسب من أجل تقديم أفضل ما يمكن لإسعاد الجماهير».‏

وكشف عن لحظة استثنائية في مسيرته وقال: «منذ أن انضممت للأهلي وأنا أعرف جيدًا قيمته وبطولاته وحجم جماهيريته وحققت ‏معه بعض النجاحات.. لكن هناك لحظة خاصة للغاية عندما شاهدت صورتي إلى جانب صورة الأرجنتيني ليونيل ميسي على تذكرة ‏مباراة الأهلي وإنتر ميامي الافتتاحية.. حتى والدي تحدث معي عن أننا منذ موسم تقريبًا كنا في السويد والدنمارك واليوم صورتي ‏توجد إلى جانب أحد أساطير كرة القدم في حدث عالمي كبير.. هذا ما يضيفه لك الأهلي دائمًا».‏

وعن طموحاته في البطولة قال: «نخوض كل بطولة بحثًا عن التتويج.. على الصعيد الشخصي أحلم بأن أسجل هدفًا أو أكثر في ‏كأس العالم للأندية، ولكن هذه المهمة ليست سهلة خاصة أمام فريق مثل إنتر ميامي الذي يضم أسماء كبيرة على رأسها ميسي، ‏وبالتأكيد أنظار العالم تتابع هذه المواجهة وسيكون فخرًا شديدًا لي أن أسجل بهذه المباراة».‏

وأضاف: «منذ اليوم الأول لي مع الأهلي تعودت على أن نلعب من أجل الفوز فقط.. سنقاتل خلال الـ90 دقيقة بكل مباراة ‏ورغم وجود فرق عالمية أشعر بأننا قادرون على تحقيق إنجاز جديد، وكل المنظومة تعمل من أجل تحقيق هذا الحلم.. لم يسبق لي ‏مواجهة ريال مدريد ولكني أتمنى أن يحدث ذلك من خلال النادي».‏

واسترجع ذكريات متابعته لمباريات الأهلي في كأس العالم للأندية، وأوضح: «شاهدت مباريات عديدة للأهلي في نسخ البطولة السابقة.. آخر ‏مباراة شاهدتها كانت مواجهة اتحاد جدة السعودي التي فاز بها الفريق بثلاثية، وقبلها بيوم تحدث معي أمير توفيق عن الانتقال ‏للأهلي».

وأكمل: «أنا لاعب في الفريق وجزء منه.. مساندتي لجراديشار ومصطفى العش أمر طبيعي.. في أي وقت لا بد من مساندة من ‏يوجد في المباريات.. ما تعلمته في الأهلي لا بد أن أعلمه للجميع.. تحدثت مع جراديشار وطلبت منه الاستمتاع باللعب واستغلال ‏الفرص، وكلنا فريق واحد وهدفنا واحد وهو الفوز لإسعاد الجماهير».‏

وكشف عن تفاصيل قرب عودته للمباريات: «ابتعدت عن المباريات لفترة كانت صعبة، ولكني راض بقضاء الله وقدره.. الآن أنا ‏جاهز ومتحمس.. وجائع ومتعطش للمشاركة وأرغب في تحقيق الكثير، ولا أطيق الانتظار للعودة من جديد، خاصة أن الفريق مقبل ‏على مباريات كبيرة سواء في الدوري أو إفريقيا، وهدفي أن أقوم بكل شيء وما زال لدي الكثير لأقدمه للجماهير».‏

وأضاف: «دخلنا مرحلة صعبة ولدينا مواجهة قوية أمام الإسماعيلي والزمالك.. كل المباريات صعبة والمنافسة في الدوري ‏شرسة للغاية، ودائمًا لدينا الروح والعزيمة والتركيز لتحقيق الانتصارات.. أما مواجهة الزمالك فتمثل لي حدثًا خاصًّا، ‏وأحلم بأن أقدم مستوى مميزًا وأهز الشباك، وبالتأكيد هدفنا الفوز ببطولة الدوري والتي لها مكانة خاصة، وعلى الصعيد الشخصي ‏لا أحب أن أخسر مباراة أو بطولة».‏

وانتقل للحديث عن الصفقات الجديدة، وأوضح: «كلهم لاعبون مميزون ويمثلون إضافة حقيقية، ونالوا إعجاب الجماهير.. مصطفى ‏العش وجراديشار قدما أداءً مميزًا وكذلك أشرف بن شرقي لاعب معروف.. وجودهم يطمئن أن هناك عناصر مميزة تساعد في ‏تعويض أي غياب، وجراديشار أسهم في الانتصارات، والمنافسة عمومًا جميعها تخدم الفريق، وهذا أمر تعودنا عليه داخل ‏النادي».‏

واستكمل: «لديَّ حماس كبير للعودة إلى المشاركة في المباريات وتسجيل الأهداف والاحتفال مع جماهير الأهلي، وبإذن الله الفريق ‏ينهي الموسم متوجًا بالدوري وإفريقيا، ويقدم أفضل ما يمكن في مونديال الأندية».‏