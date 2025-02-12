قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جت سليمة.. كمال أبو رية يعلق على تعرضه لحادث سير |خاص
حجز استئناف الفنان عمرو دياب في اتهامه بصفع شاب التجمع للحكم
الرئيس السيسي وملك الأردن يؤكدان على دعم إعادة إعمار غزة ووقف الممارسات الإسرائيلية
إسرائيل تحصل على موافقة أمريكية للبقاء في جنوب لبنان
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة المصري في الدوري
توفي في القاهرة.. مجلس السيادة السوداني ينعي السفير حيدر حسن حاج الصديق
الرئيس السيسى وملك الأردن يشددان على بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة بشكل فوري
حزب الريادة: تشويه تصريحات ملك الأردن يهدف لتفتيت وحده الصف العربي
تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة.. الأرصاد تزف بشرى للمصريين
ميرفت أمين وبوسي شلبي أول الحاضرين في عزاء شقيق الفنانة شهيرة |صور
التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا وزد في الدوري المصري
أسعار الدواجن اليوم.. كيلو الفراخ بكام دلوقتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وسام أبو علي : طموحات الأهلي بكأس العالم للأندية بلا حدود

وسام أبو علي
وسام أبو علي
عمرو الحلواني

أكد وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شعوره بالفخر لوجوده مع زملائه بالفريق في استقبال كأس العالم للأندية بملعب ‏مختار التتش التاريخي، مؤكدًا أنه يحلم من الآن بالمشاركة في البطولة والمنافسة على هذه الكأس الغالية.

وأوضح: «بالتأكيد سعيد للغاية لمشاهدة النسخة الأصلية لكأس العالم للأندية خلال وجودها بملعب التتش، ولدينا طموحات كبيرة ‏في البطولة من أجل إسعاد جماهير الأهلي وتشريف الكرة الإفريقية بشكل عام.. تصميم الكأس رائع للغاية، وأكثر ما أسعدني عندما ‏شاهدت اسم الأهلي محفورًا عليه».‏

وأضاف: «لحظات تاريخية للغاية أن يوجد كأس بهذه الحجم والمكانة في النادي الأهلي.. البطولة ليست سهلة، لكن تعودنا في الأهلي على أن كل بطولة ندخلها يكون هدفنا الوحيد هو المنافسة، ونحن ‏كلاعبين سنكون جاهزين ونستعد بشكل مناسب من أجل تقديم أفضل ما يمكن لإسعاد الجماهير».‏

وكشف عن لحظة استثنائية في مسيرته وقال: «منذ أن انضممت للأهلي وأنا أعرف جيدًا قيمته وبطولاته وحجم جماهيريته وحققت ‏معه بعض النجاحات.. لكن هناك لحظة خاصة للغاية عندما شاهدت صورتي إلى جانب صورة الأرجنتيني ليونيل ميسي على تذكرة ‏مباراة الأهلي وإنتر ميامي الافتتاحية.. حتى والدي تحدث معي عن أننا منذ موسم تقريبًا كنا في السويد والدنمارك واليوم صورتي ‏توجد إلى جانب أحد أساطير كرة القدم في حدث عالمي كبير.. هذا ما يضيفه لك الأهلي دائمًا».‏

وعن طموحاته في البطولة قال: «نخوض كل بطولة بحثًا عن التتويج.. على الصعيد الشخصي أحلم بأن أسجل هدفًا أو أكثر في ‏كأس العالم للأندية، ولكن هذه المهمة ليست سهلة خاصة أمام فريق مثل إنتر ميامي الذي يضم أسماء كبيرة على رأسها ميسي، ‏وبالتأكيد أنظار العالم تتابع هذه المواجهة وسيكون فخرًا شديدًا لي أن أسجل بهذه المباراة».‏

وأضاف: «منذ اليوم الأول لي مع الأهلي تعودت على أن نلعب من أجل الفوز فقط.. سنقاتل خلال الـ90 دقيقة بكل مباراة ‏ورغم وجود فرق عالمية أشعر بأننا قادرون على تحقيق إنجاز جديد، وكل المنظومة تعمل من أجل تحقيق هذا الحلم.. لم يسبق لي ‏مواجهة ريال مدريد ولكني أتمنى أن يحدث ذلك من خلال النادي».‏

واسترجع ذكريات متابعته لمباريات الأهلي في كأس العالم للأندية، وأوضح: «شاهدت مباريات عديدة للأهلي في نسخ البطولة السابقة.. آخر ‏مباراة شاهدتها كانت مواجهة اتحاد جدة السعودي التي فاز بها الفريق بثلاثية، وقبلها بيوم تحدث معي أمير توفيق عن الانتقال ‏للأهلي».

وأكمل: «أنا لاعب في الفريق وجزء منه.. مساندتي لجراديشار ومصطفى العش أمر طبيعي.. في أي وقت لا بد من مساندة من ‏يوجد في المباريات.. ما تعلمته في الأهلي لا بد أن أعلمه للجميع.. تحدثت مع جراديشار وطلبت منه الاستمتاع باللعب واستغلال ‏الفرص، وكلنا فريق واحد وهدفنا واحد وهو الفوز لإسعاد الجماهير».‏

وكشف عن تفاصيل قرب عودته للمباريات: «ابتعدت عن المباريات لفترة كانت صعبة، ولكني راض بقضاء الله وقدره.. الآن أنا ‏جاهز ومتحمس.. وجائع ومتعطش للمشاركة وأرغب في تحقيق الكثير، ولا أطيق الانتظار للعودة من جديد، خاصة أن الفريق مقبل ‏على مباريات كبيرة سواء في الدوري أو إفريقيا، وهدفي أن أقوم بكل شيء وما زال لدي الكثير لأقدمه للجماهير».‏

وأضاف: «دخلنا مرحلة صعبة ولدينا مواجهة قوية أمام الإسماعيلي والزمالك.. كل المباريات صعبة والمنافسة في الدوري ‏شرسة للغاية، ودائمًا لدينا الروح والعزيمة والتركيز لتحقيق الانتصارات.. أما مواجهة الزمالك فتمثل لي حدثًا خاصًّا، ‏وأحلم بأن أقدم مستوى مميزًا وأهز الشباك، وبالتأكيد هدفنا الفوز ببطولة الدوري والتي لها مكانة خاصة، وعلى الصعيد الشخصي ‏لا أحب أن أخسر مباراة أو بطولة».‏

وانتقل للحديث عن الصفقات الجديدة، وأوضح: «كلهم لاعبون مميزون ويمثلون إضافة حقيقية، ونالوا إعجاب الجماهير.. مصطفى ‏العش وجراديشار قدما أداءً مميزًا وكذلك أشرف بن شرقي لاعب معروف.. وجودهم يطمئن أن هناك عناصر مميزة تساعد في ‏تعويض أي غياب، وجراديشار أسهم في الانتصارات، والمنافسة عمومًا جميعها تخدم الفريق، وهذا أمر تعودنا عليه داخل ‏النادي».‏

واستكمل: «لديَّ حماس كبير للعودة إلى المشاركة في المباريات وتسجيل الأهداف والاحتفال مع جماهير الأهلي، وبإذن الله الفريق ‏ينهي الموسم متوجًا بالدوري وإفريقيا، ويقدم أفضل ما يمكن في مونديال الأندية».‏

النادي الأهلي وسام أبو علي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خناقة فرح الشرقية

المعازيم كسروا القاعة والعريس قلع الحزام ونزل ضرب في أهل العروسة.. تفاصيل خناقة فرح الشرقية | شاهد الفيديو

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في مصر

طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين بأسهل خطوات

طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين بأسهل خطوات

درجات حرارة قياسية.. هيئة الأرصاد تحذر من حالة الطقس في الساعات المقبلة

درجات حرارة قياسية.. هيئة الأرصاد تحذر من حالة الطقس في الساعات المقبلة

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي إلكترونيا

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي إلكترونيا

الفنان كمال أبو رية

خرج سليما.. انقلاب سيارة الفنان كمال أبو رية على وصلة دهشور

الطقس في مصر

الأرصاد تزف بشرى: عودة الأجواء دافئة وارتفاع درجات الحرارة الأسبوع المقبل

طبيب جامعة المنيا الدكتور محمد يحيى

عندما تصبح الرؤيا رسالة وداع.. حكاية طبيب جامعة المنيا: كشف عن رؤيته الطيبة ورحل بعدها بساعات

ترشيحاتنا

سوفانات مويانتا

هدف سوفانات لاعب بوريرام يخرج أولسان من دوري أبطال آسيا

آرسنال

صدمة.. مهاجم آرسنال قد يغيب لنهاية الموسم| تفاصيل

وسام أبو علي

وسام أبو علي : طموحات الأهلي بكأس العالم للأندية بلا حدود

بالصور

5 فوائد مذهلة للكاجو.. تأثيره الفعّال على الكلى والقلب

الكاجو
الكاجو
الكاجو

ما هو نظام "عين الآلهة"؟ أحدث تقنية في سيارات BYD

نظام عين الآلهة BYD
نظام عين الآلهة BYD
نظام عين الآلهة BYD

ميرفت أمين وبوسي شلبي أول الحاضرين في عزاء شقيق الفنانة شهيرة |صور

شهيرة
شهيرة
شهيرة

كنز صحي.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوسة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوسة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوسة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوسة؟

فيديو

كروان مشاكل

حجز محاكمة التيك توكر كروان في اتهامه بالإساءة إلى إعلامية شهيرة

شريط لاصق للفم

ترند الشريط اللاصق على الفم.. حل سحري أم كارثة صحية؟

صورة من الاجتماع

رئيس الأركان يشهد الجلسة الإفتتاحية لإجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) التى تستضيفها مصر

بسمه بوسيل

بسمه بوسيل تتحدث من جديد وتفتح النـ.ار على منتقديها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب .. جمال حمدان: عبقري المكان والزمان

المزيد