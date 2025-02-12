حمدي فتحي اساسيا في تشكيل الوكرة القطري

اعلن الجهاز الفني لنادي الوكرة القطري، بقيادة بويا إسباغي، تشكيل الفريق لمواجهة التعاون، في المباراة التي مقرر لها أن تجري ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2.

ويستضيف الوكرة القطري نظيره التعاون السعودي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من منافسات دوري أبطال آسيا 2، ويقام اللقاء على ملعب خليفة الدولي.



وشهد التشكيل ظهور الدولي المصري حمدي فتحي بشكل أساسي رفقة الوكرة لمواجهة التعاون، بالإضافة إلى العراقي أيمن حسين الوافد حديثًا لصفوف النواخذ.

وجاء تشكيل الوكرة كالآتي:حراسة المرمى: سعود الخاطر.خط الدفاع: مصعب البطاط - المهدي علي - ألكسندر شولز - ميلاد تيرمانيني.خط الوسط: أيوب عسال - فريد بولاية - عيسى العيدوني - حمدي فتحي.خط الهجوم: أيمن حسين - جيلسون دالا.