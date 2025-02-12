قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما حكم الاحتفال بالفلانتين؟.. أمين الفتوى يجيب
أحمد موسى: التوافق المصري الأردني ثابت في رفض تهجير الفلسطينيين
صيام النصف من شعبان ..اعرف فضله وموعد أذان الفجر لتناول السحور
البث الإسرائيلية: نتوقع الإفراج عن الدفعة السادسة فقط من المحتجزين في غزة
إصابة خطيرة.. تفاصيل الحالة الصحية لنجم الأهلي قبل مواجهة الزمالك
بث مباشر | أحمد موسى يكشف أخر تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة
أشرف الشيحي: برامج التعليم العالي في مصر تتوافق مع المعايير الدولية بنسبة 85%|فيديو
هل تتدخل تركيا في الصراع العربي الإسرائيلي لنصرة أهل غزة؟.. أوغلو يرد
سفاح المعمورة.. لماذا أنهى محامي الإسكندرية حياة سيدتين وسر التابوت؟
مناقشة إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في أول اتصال هاتفي بين ترامب وبوتين
رمضان 2025.. طرح البرومو التشويقي لمسلسل "شهادة معاملة أطفال" | فيديو
بعد نقله.. وزيرة التنمية المحلية تفتتح مقر ديوان عام محافظة الجيزة الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

صيام النصف من شعبان ..اعرف فضله وموعد أذان الفجر لتناول السحور

صيام النصف من شعبان
صيام النصف من شعبان
عبد الرحمن محمد

يتزايد اهتمام المواطنين في هذه الأيام المباركة من شهر شعبان بالعبادات والطاعات، خاصة مع قرب ليلة النصف من شعبان، التي تُعد من الليالي الفضيلة التي يغفر الله فيها لعباده، ويكثر فيها الصيام والقيام. كما يبحث الكثيرون عن موعد أذان الفجر لأداء الصلاة في وقتها، خاصة مع فضل صلاة الجماعة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من صلى لله أربعين يومًا في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، كتب له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق».

موعد ليلة النصف من شعبان
تبدأ ليلة النصف من شعبان مع مغرب يوم الخميس 13 فبراير 2025، وتستمر حتى فجر الجمعة 14 فبراير، وهي ليلة يغتنمها المسلمون بالدعاء والاستغفار والعبادة، إذ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا إلى قيام ليلها وصيام نهارها.

دعاء ليلة النصف من شعبان
(اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين، وجار المستجيرين، وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق، فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإقتار رزقي، وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل: ﴿يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب﴾، إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم، التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم ، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم).

حكم صيام ليلة النصف من شعبان
ويعتبر صيام ليلة النصف من شعبان وإحياءها وقيامها ، مباح شرعا وليس بدعة ، كما إن الاحتفال بليلة النصف من شعبان وإحياء ليلها وقيامه وصيام نهارها، مباح شرعا، لما فيه من خير كثير، .

وقال العلماء ليس من البدعة إحياء هذه الليلة بأنواع القربات؛ فإنها من معاني قوله تعالى: «وذكرهم بأيام الله»، وورد عدد من من الأحاديث في فضل هذه الليلة، كقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها».


مواقيت أذان الفجر غدًا الخميس في بعض المحافظات

القاهرة: 5:09

الإسكندرية: 5:15

طنطا: 5:10

المنصورة: 5:09

الزقازيق: 5:08

أسيوط: 5:08

سوهاج: 5:06

بني سويف: 5:09

المنيا: 5:10

قنا: 5:02

أسوان: 5:00

مطروح: 5:25

الغردقة: 4:58

الإسماعيلية: 5:05

دمياط: 5:07

شرم الشيخ: 4:56

الفيوم: 5:10

كفر الشيخ: 5:11

طابا: 4:56

ليلة النصف من شعبان دعاء ليلة النصف من شعبان صيام النصف من شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خناقة فرح الشرقية

المعازيم كسروا القاعة والعريس قلع الحزام ونزل ضرب في أهل العروسة.. تفاصيل خناقة فرح الشرقية | شاهد الفيديو

إنجي مراد

تشييع جنازة الفنانة إنجي مراد في دمشق بعد رحيلها أثناء الولادة.. صور

أمطار

تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة.. الأرصاد تزف بشرى للمصريين

طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين بأسهل خطوات

طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين بأسهل خطوات

درجات حرارة قياسية.. هيئة الأرصاد تحذر من حالة الطقس في الساعات المقبلة

درجات حرارة قياسية.. هيئة الأرصاد تحذر من حالة الطقس في الساعات المقبلة

الفنان كمال أبو رية

خرج سليما.. انقلاب سيارة الفنان كمال أبو رية على وصلة دهشور

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي إلكترونيا

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي إلكترونيا

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد عن حالة الطقس غدا الخميس

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

«الوطنية للصحافة» تعلن موعد صرف مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين المحالين للمعاش

1000 جنيه منحة من الحكومة في رمضان لهؤلاء.. كيف تحصل عليها ؟

1000 جنيه منحة من الحكومة في رمضان لهؤلاء.. كيف تحصل عليها؟

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحان مقر الديوان العام الجديد

بالصور

محافظ الشرقية يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى ليلة النصف من شعبان بمسجد الفتح بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مادا يحدث لجسمك عند تناول الموز على الريق؟

مادا يحدث لجسمك عند تناول الموز على الريق؟
مادا يحدث لجسمك عند تناول الموز على الريق؟
مادا يحدث لجسمك عند تناول الموز على الريق؟

طريقة تفريز عصير البرتقال بالجزر لشهر رمضان

طريقة تفريز عصير البرتقال بالجزر لشهر رمضان
طريقة تفريز عصير البرتقال بالجزر لشهر رمضان
طريقة تفريز عصير البرتقال بالجزر لشهر رمضان

5 فوائد مذهلة للكاجو.. تأثيره الفعّال على الكلى والقلب

الكاجو
الكاجو
الكاجو

فيديو

كروان مشاكل

حجز محاكمة التيك توكر كروان في اتهامه بالإساءة إلى إعلامية شهيرة

شريط لاصق للفم

ترند الشريط اللاصق على الفم.. حل سحري أم كارثة صحية؟

صورة من الاجتماع

رئيس الأركان يشهد الجلسة الإفتتاحية لإجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) التى تستضيفها مصر

بسمه بوسيل

بسمه بوسيل تتحدث من جديد وتفتح النـ.ار على منتقديها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب .. جمال حمدان: عبقري المكان والزمان

المزيد