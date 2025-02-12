صيام النصف من شعبان ..اعرف فضله وموعد أذان الفجر لتناول السحور

يتزايد اهتمام المواطنين في هذه الأيام المباركة من شهر شعبان بالعبادات والطاعات، خاصة مع قرب ليلة النصف من شعبان، التي تُعد من الليالي الفضيلة التي يغفر الله فيها لعباده، ويكثر فيها الصيام والقيام. كما يبحث الكثيرون عن موعد أذان الفجر لأداء الصلاة في وقتها، خاصة مع فضل صلاة الجماعة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من صلى لله أربعين يومًا في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، كتب له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق».

موعد ليلة النصف من شعبان

تبدأ ليلة النصف من شعبان مع مغرب يوم الخميس 13 فبراير 2025، وتستمر حتى فجر الجمعة 14 فبراير، وهي ليلة يغتنمها المسلمون بالدعاء والاستغفار والعبادة، إذ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا إلى قيام ليلها وصيام نهارها.

دعاء ليلة النصف من شعبان

(اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين، وجار المستجيرين، وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق، فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإقتار رزقي، وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل: ﴿يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب﴾، إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم، التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم ، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم).

حكم صيام ليلة النصف من شعبان

ويعتبر صيام ليلة النصف من شعبان وإحياءها وقيامها ، مباح شرعا وليس بدعة ، كما إن الاحتفال بليلة النصف من شعبان وإحياء ليلها وقيامه وصيام نهارها، مباح شرعا، لما فيه من خير كثير، .

وقال العلماء ليس من البدعة إحياء هذه الليلة بأنواع القربات؛ فإنها من معاني قوله تعالى: «وذكرهم بأيام الله»، وورد عدد من من الأحاديث في فضل هذه الليلة، كقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها».



مواقيت أذان الفجر غدًا الخميس في بعض المحافظات

القاهرة: 5:09

الإسكندرية: 5:15

طنطا: 5:10

المنصورة: 5:09

الزقازيق: 5:08

أسيوط: 5:08

سوهاج: 5:06

بني سويف: 5:09

المنيا: 5:10

قنا: 5:02

أسوان: 5:00

مطروح: 5:25

الغردقة: 4:58

الإسماعيلية: 5:05

دمياط: 5:07

شرم الشيخ: 4:56

الفيوم: 5:10

كفر الشيخ: 5:11

طابا: 4:56