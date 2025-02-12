لا تخافوا فالزعيم معكم.. بسمة وهبة توجّه رسالة خاصة للشعب الفلسطيني |شاهد

وجَّهت الإعلامية بسمة وهبة، حديثها للشعب الفلسطيني، قائلة: لا تخافوا، نحن معكم، والزعيم معكم، وكلنا ندعمه، متابعة: المرأة المصرية تريد أن تتعلم الحرب وكيف تحمل السلاح كي تحارب مع الجيش من أجل فلسطين، بينما يستمر الإخوان في القبض بالدولار والفبركة والتحريض والتزييف".

ولفتت خلال تقديمها برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور إلى أن ما تمر به المنطقة في القضية الفلسطينية هذه الفترة أشبه بظروف الحرب، ورغم ذلك، يثبت الإخوان خيانتهم.

وأوضحت أن الإخوان من المفترض أنهم عرب ومسلمون، وبدلًا من أن يقولوا يجب أن نكون يدًا واحدة في وقت مصيري مثلما يحدث الآن، إلا أنهم يُصرون على استمرار الفتنة والتحريض للتقليل من الشخصيات التي تدافع عن أوطانها.

واسترسلت: "الإخوان مصممون على التقليل من دور مصر والأردن وبقية الأوطان تجاه القضية الفلسطينية، ومن ثم، فإن موقفهم واضح وصريح، وهو مخطط تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق..يا عيني عليكم مش عارفين هنلاقيها منين ولا منين".