إبراهيم عيسى: الجيش المصري قوة ردع لن تتورط في حرب

وجه الإعلامي إبراهيم عيسى، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: "احنا دولة تريد سلام وأمان وعارفين موازين القوة ونعم نملك جيش قوي وهو صحيح باعتراف الجميع لكن مصر تملك جيش قوي كي يمنع الحرب".

وأضاف ابراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، "أن مهمة الجيش هو الردع لا لتندلع به حرب ولا نتورط في حرب ومش هنجري وراء لمامة الحمساوية الذين يسخنوا مصر عشان تتورط في حرب ومصر مستعدة للدفاع عن سيادتها وحدودها ولكن ليس التورط في حرب من أجل مجموعة من عيون مختليين".

وتابع: "يهمنا المعاونة الامريكية والمساعدات والقروض ويهمنا علاقة ندية قوية مع امريكا ويهمنا علاقات طيبة مع ترامب رغم الخلاف في الآراء، ومصر هي التي أوقفت مأساة خطة تهجير الفلسطينيين ومصر لازم يهمها الامريكان وترامب واسرائيل لان احنا ناس عاقلة ولا تحركها الشعارات والهتافات".