ترامب: انضمام أوكرانيا للناتو ليس عملياً .. ومن غير المرجح استعادة جميع أراضيها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) أمر عملي في الوقت الحالي.

وأضاف ترامب أن الحرب المستمرة في أوكرانيا بحاجة إلى حل دبلوماسي سريع.

في تعليق آخر، أشار ترامب إلى أنه لم يلتزم خلال مكالمته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالذهاب إلى أوكرانيا في المستقبل القريب، مؤكدًا أنه لا يرى أن هذا الإجراء ضروري في الوقت الراهن.

وقال ترامب إن من غير المرجح أن تتمكن أوكرانيا من استعادة كل أراضيها التي فقدتها في النزاع مع روسيا، معتبراً أن الوضع العسكري في المنطقة معقد للغاية.