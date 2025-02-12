صلاح يسجل ويصنع في تعادل ليفربول مع إيفرتون بالبريميرليج

انتهت مباراة إيفرتون وليفربول، بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات لقاء مؤجل من الجولة الـ15 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل بيتو الهدف الأول في المباراة لصالح إيفرتون في الدقيقة 11.

وتعادل فريق ليفربول عن طريق ألكسيس ماك إليستر في الدقيقة 16 من رأسية بعد تلقيه عرضية رائعة من الدولي المصري محمد صلاح.

وأضاف محمد صلاح، هدف التقدم لفريق ليفربول في الدقيقة 73.

وتعادل فريق إيفرتون في الوقت القاتل عن طريق لاعبه جيمس تاركوفسكي في الدقيقة 90+6.



وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - كوناتي – برادلي.

خط الوسط: جرافينبيرخ - ألكسيس ماك أليستير - سوبوسلاي.

خط الهجوم: جاكبو - دياز - محمد صلاح.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، فيما يأتي فريق إيفرتون في المركز 15 برصيد 27 نقطة.