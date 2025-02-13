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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا..مصرع شاب في انهيار بئر..وإصابة 8 أشخاص بحادث تصادم 3 سيارات

اسعاف
اسعاف
يوسف رجب

شهدت قنا على مدار أمس الأربعاء، العديد من الأحداث من أبرزها، مديرية تعليم قنا تواصل عقد تصفيات أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية تمهيداً للتصفيات على مستوى الجمهورية، كما لقى شاب مصرعه عقب انهيار بئر فوقه في قنا، كما شهد طريق قنا الزراعى الشرقى إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات وقع أمام قرية القلعة. 

تعليم قنا تواصل عقد تصفيات أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية 

أعلن هانى عنتر الصابر، وزارة التربية والتعليم بـ قنا، أمس الأربعاء استمرار فعاليات اليوم الثالث لتصفيات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية على مستوى المديرية.

جرت منافسات اليوم بين كل من مدرسة الشهداء الثانوية بنات إدارة قوص التعليمية، ومدرسة قفط الثانوية المشتركة بإدارة قفط التعليمية، ومدرسة البحرى قمولا الثانوية المشتركة بإدارة نقادة التعليمية.

وأسفرت التصفيات عن فوز مدرسة قفط الثانوية المشتركة وتم تصعديها للتصفيات النهائية غداً الخميس 13 فبراير بين مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات بادارة فنا التعليمية، ومدرسة عزبة البوصة الثانوية المشتركة بإدارة أبوتشت التعليمية، وسوف يتم تصعيد الإدارة الفائزة للتصفيات على مستوى الجمهورية.

بعمق 20 مترا.. مصرع شاب انهار فوقه بئر في قنا 

لقى شاب مصرعه أثناء قيامه بالحفر مع آخرين، داخل بئر يصل عمقه لحوالى ٢٠ متراً بقرية الجبلاو التابعة لمركز قنا.
 تلقت أجهزة الأمن بـ قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد انهيار بئر فوق أحد الأشخاص بقرية الجبلاو الواقعة بنطاق مركز قنا، تبين مصرع أ.س ٤٠ عامًا، اسفل بئر يصل عمقها لحوالى ٢٠ متر، حيث انهار فوقه البئر أثناء الحفر، فيما تكثف إدارة الحماية المدنية بقنا ، جهودها لاستخراج جثمان الشاب، وإزالة كميات التراب المتراكمة فوق الجثمان.

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بقنا 

أسفر حادث تصادم وقع بين 3 سيارات أمام كوبرى قرية القلعة بمركز قفط جنوب قنا، عن إصابة 8 أشخاص.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد، وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل مع سيارة ملاكى وميكروباص، أمام كوبرى قرية القلعة، نتج عنه إصابة 8 أشخاص.

دفع مرفق اسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قفط المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبي اللازم، فيما انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى، وإعادة تسيير حركة الطريق أمام السيارات مرة أخرى.

قنا حادث تصادم مصرع شاب مركز قفط قرية الجبلاو قرية القلعة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية

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